Inter-Napoli col settore ospiti vuoto, c’è il divieto di trasferta per i tifosi azzurri

Niente trasferta a San Siro per i tifosi azzurri in vista di Inter-Napoli. In occasione del match in programma l’11 gennaio a l Meazza, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha adottato una serie di divieti e prescrizioni per garantire ordine pubblico nella zona dello stadio e nelle aree limitrofe.

Sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania e a quelli in provincia di Genova, anche se in possesso della tessa di fidelizzazione del Napoli. Sono esclusi dal divieto i residenti in Campania e nel Genovese che hanno la fidelity card dell’Inter sottoscritta prima del 19 dicembre.

La vendita dei biglietti della partita del settore ospiti sarà possibile solo a chi possiede la fidelity card del Napoli sottoscritta prima del 19 dicembre e non residenti in Campania o nella provincia di Genova.

Qui la nota del Ministero dell’Interno.