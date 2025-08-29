PUBBLICITÀ

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, dove una famiglia originaria di Taranto – madre di 43 anni, padre di 47 e la loro figlia di 13 – è stata tratta in salvo dopo aver rischiato di annegare.

Intera famiglia rischia di annegare in Cilento, salvata in extremis dai bagnini

Il mare agitato ha sorpreso i tre turisti che, nonostante la corrente, avevano deciso di fare un bagno. Ben presto si sono trovati in difficoltà, incapaci di rientrare a riva. Le loro grida hanno attirato l’attenzione del bagnino del lido Sunset Beach e del titolare della struttura, Toni Pomarico, che si sono lanciati in acqua riuscendo a riportarli in salvo.

Sul posto è giunta anche la Misericordia di Palinuro per prestare i primi soccorsi e accertare le condizioni della famiglia. Fortunatamente, grazie alla rapidità dei soccorritori, nessuno ha riportato gravi conseguenze.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla balneazione in presenza di mare mosso. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e il rispetto delle indicazioni dei bagnini.