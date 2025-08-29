PUBBLICITÀ
Intera famiglia rischia di annegare in Cilento, salvata in extremis dai bagnini

Di Nicola Avolio
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi sulla spiaggia delle Saline a Palinuro, dove una famiglia originaria di Taranto – madre di 43 anni, padre di 47 e la loro figlia di 13 – è stata tratta in salvo dopo aver rischiato di annegare.

Il mare agitato ha sorpreso i tre turisti che, nonostante la corrente, avevano deciso di fare un bagno. Ben presto si sono trovati in difficoltà, incapaci di rientrare a riva. Le loro grida hanno attirato l’attenzione del bagnino del lido Sunset Beach e del titolare della struttura, Toni Pomarico, che si sono lanciati in acqua riuscendo a riportarli in salvo.

Sul posto è giunta anche la Misericordia di Palinuro per prestare i primi soccorsi e accertare le condizioni della famiglia. Fortunatamente, grazie alla rapidità dei soccorritori, nessuno ha riportato gravi conseguenze.

L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla balneazione in presenza di mare mosso. Le autorità locali raccomandano la massima prudenza e il rispetto delle indicazioni dei bagnini.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

