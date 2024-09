Intossicata dalle esalazioni del barbecue, bimba di sei mesi finisce in ospedale

PUBBLICITÀ

Una bambino di sei mesi di Montaguto, in provincia di Avellino, è stata ricoverata all’ospedale “Santobono” di Napoli per intossicazione da monossido di carbonio.

La bimba, figlia di una coppia di nazionalità marocchina inserita nel progetto di accoglienza del ministero dell’Interno, sarebbe rimasta vittima delle esalazioni provocate da un barbecue utilizzato per una grigliata.

Nella notte, il ricovero in ospedale ad Ariano Irpino, dove i sanitari del reparto di pediatria, in via precauzionale, hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza al nosocomio pediatrico napoletano dove è attualmente tenuta sotto osservazione.

Le sue condizioni sono considerate buone. I sanitari dell’ospedale pediatrico, dopo averla tenuta in osservazione tutta la notte hanno sciolto la prognosi positivamente. La bimba si sta gradualmente riprendendo e non corre pericolo di vita.

