Italia-Estonia, Gattuso costretto a vincere al debutto per non perdere il Mondiale

PUBBLICITÀ

Stasera la Nazionale italiana scende in campo per la terza giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026, che si terrà negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Debutto ufficiale per Gattuso

Sarà la prima partita ufficiale di Gennaro Gattuso da commissario tecnico dell’Italia, al posto dell’esonerato Luciano Spalletti. L’esordio avverrà oggi al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Estonia. Sarà dunque un avvicendamento tra due tecnici che in passato erano seduti entrambi sulla panchina del Napoli

PUBBLICITÀ

Situazione girone

Dopo la sconfitta contro la Norvegia e la vittoria contro la Moldavia, gli Azzurri si trovano a 3 punti. Le prossime due gare, contro Estonia oggi e Israele lunedì 8 settembre, saranno decisive per le ambizioni azzurre e puntare al primo posto nel girone, che vale la qualificazione diretta ai Mondiali 2026.

Dove vedere la partita Italia-Estonia in diretta

Il match Italia-Estonia inizierà alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1. Sarà inoltre disponibile in streaming gratuito su RaiPlay.

Gattuso giocherà, a differenza di Spalletti, con la difesa a 4. Saranno titolari della partita due napoletani: Giovanni Di Lorenzo ed il ritorno di Matteo Politano.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni. Ct. Gattuso

Estonia (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Kolvart; Vassiljev, Miller, Poom; Sappien. Ct. Heen

Obbiettivo: vittoria obbligatoria

Per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta, gli Azzurri devono ottenere il massimo dei punti nelle due sfide ravvicinate. Gattuso cerca subito conferme e una prova convincente nella sua prima panchina ufficiale.