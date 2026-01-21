Juventus-Napoli: Mariani dirigerà il match, al VAR ci sarà Doveri

PUBBLICITÀ

Juventus-Napoli si avvicina. Domenica 25 gennaio alle ore 18, all’Allianz Stadium, andrà in scena il big match tanto atteso tra partenopei e juventini.

Juventus-Napoli: scelta la squadra arbitrale

In vista dell’attesissimo match valido per la 22esima giornata di Serie A, è stata designata la squadra arbitrale per la sfida di Torino.

A dirigere Juventus-Napoli sarà Maurizio Mariani della sezione di Roma. Il quarto uomo sarà Daniele Marchetti, mentre ai monitor ci sarà l’accoppiata Doveri-Di Paolo che saranno rispettivamente VAR E AVAR della sfida.

I precedenti di Mariani con le due squadre

Juventus-Napoli sarà una sfida importantissima in ottica Champions League. Azzurri e bianconeri distano di appena 4 lunghezze, con i ragazzi di Conte che tenteranno di sfruttare questo mini-vantaggio contro la formazione allenata dall’ex Luciano Spalletti.

Nelle ultime settimane, si sono verificate numerose polemiche arbitrali, che hanno coinvolto a pieno la squadra azzurra. In vista di un match così delicato si è scelto un arbitro esperto, che vanta 177 presenze nella massima competizione nazionale.

Non è la prima volta che il romano arbitra Juventus-Napoli. Il precedente più recente tra le due squadre con questo arbitro risale al 3 marzo 2024. In quell’occasione il match si disputò al Maradona, con gli azzurri che vinsero per 2 a 1 con reti di Kvara e Raspadori, (su ribattuta) a seguito del rigore sbagliato da Osimhen all’88esimo minuto di gioco.

Più in generale, le statistiche delle due squadre, con l’arbitro in questione sono pressoché simili. Il Napoli ha disputato ben 26 gare sotto la direzione arbitrale di Mariani, ottenendo per l’esattezza 17 vittorie, 3 pareggi e ben 6 sconfitte. La squadra partenopea, con lui ha realizzato ben 45 reti subendone 27.

La Juventus ha disputato 20 gare col fischietto di Roma, vincendo in 13 occasioni. A completare il quadro ci sono 4 pareggi e 3 sconfitte. Per i bianconeri sono 34 i gol fatti e soltanto 13 quelli subiti.