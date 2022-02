Chi è Kashim, il venditore di rose più famoso di Napoli che spopola sui social

Si chiama Kashim Morol ed è ormai conosciuto come il venditore di rose più famoso di Napoli. Basta fare un salto sul suo profilo social per notare le foto con calciatori, cantanti e influencer. Non è molto attivo sui social, ma non perde mai l’occasione per mostrarsi simpatico. E soprattutto è l’uomo più famoso a fare il suo lavoro: nei video sorride sempre, scherza ed ha un buon rapporto con tutti. Che sia un passante o un volto conosciuto come quelli di Mertens e Koulibaly. Insieme a questi ultimi, infatti, ci sono diversi video sul profilo Instagram di Kashim che scherza con i due calciatori partenopeo. “A Napoli con mio fratello“, è la didascalia che allega sotto ogni foto con VIP e influencer.

Foto con calciatori famosi, cantanti e influencer

“Mio fratello”, se si scrolla il profilo dell’ormai ‘affermato’ venditore, è quasi un intercalare che, in fondo, spiega perché l’uomo sia ben voluto da tutti. Kashim non è solo qualcuno che vende rose, ma una persona che sa farsi volere bene e per questo si è guadagnato, soprattutto grazie alla sua umiltà, la stima di personaggi famosi che gli dedicano tempo e scherzano insieme a lui.

Fino ad ora sono stati citati due calciatori azzurri, anche se sono molti di più i volti della Serie A presenti sul profilo dell’uomo. Chiriches, Hysaj, Contini e non solo. Sposandoci dal campo di calcio, infatti, troviamo anche immagini che lo ritraggono con diversi influencer, tra cui la napoletana Chiara Nasti.

Anche i commenti testimoniano quanto l’uomo, di origini indiane, sia ben voluto da tutti. Sotto ogni post, difatti, sono molte le persone che scrivono a Kashim “Sei il migliore” e tanta altre quelle che con l’emoji del cuore mostrano a lui il loro affetto.