Kepa e Raspadori gli ultimi due colpi del Napoli, polemiche su Adl per vendita della società e africani

Nel corso di Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha aggiornato la trattativa per Raspadori: “Ho notizie esclusive di questa mattina. Raspadori ha ribadito in modo netto al Sassuolo due cose. La prima: io non rinnovo. La seconda: voglio andare a Napoli. Il Sassuolo si muove per acquistare il suo sostituto. Il Napoli ha le spalle larghe, c’è l’accordo col calciatore e già la bozza del contratto. Il Sassuolo ha chiesto 35 milioni di euro. De Laurentiis lo vuole chiudere e ha mandato a dire in modo elegante, senza arrabbiarsi, di non tirare troppo la corda. Lui si è spinto a 25 milioni e si può ragionare massimo su 2-3 milioni di bonus”.

Kepa al Napoli, ci siamo, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il manager del portiere basco, Arturo Canales, è arrivato ieri a Milano per gli ultimi passaggi dell’affare De Ketelaere-Milan, in cui ha rivestito un ruolo, e dunque ora sarà libero di concentrarsi sulla trattativa con il Napoli. Oggi è un giorno importante, forse cruciale: in agenda c’è una riunione, probabilmente a Roma, un vertice che potrebbe dare la spinta decisiva all’operazione. In prestito.

Una serie di frasi forti e accuse pesanti. Aurelio De Laurentiis è andato giù duro nel suo intervento a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia sull’economia del calcio. Diverse cose già dette, ma altre… Queste le sue parole: “Il mondo del calcio è cieco. Tutti si sono dimenticati del Fair Play Finanziario. E il calcio non è solo passione, ma anche industria. E se è industria non si può dimenticare. Uefa, Fifa e le Leghe dovrebbero operare per noi ed invece noi siamo semplicemente i loro feudatari. Il Napoli guadagna? Non è vero, ci stiamo leccando le ferite perché abbiamo perso 200 milioni di euro negli ultimi due anni. Il mondo del calcio non sa gestirsi, si fa il teatrino per gli altri”.

C’è poi la questione “vendita del Napoli”. Così de Laurentiis. “Sono assillato dai fondi che vogliono comprare il Napoli, basta. Gli americani mi hanno offerto in passato 900 milioni per vendere il club. Ma io mi diverto ancora e non voglio andare in pensione. Voglio essere il dodicesimo uomo in campo”.

CALCIATORI AFRICANI

E’ bene precisare subito che l’accusa di razzismo, spesso avviene nelle bufere scatenate da media e social, è totalmente infondata. De Laurentiis non ha mai espresso critiche ad un atleta per il suo colore della pelle. De Laurentiis ha riaperto polemicamente il tema della collocazione nel calendario internazionale della Coppa d’Africa. E poi rincara: “Basta africani, oppure che rinuncino a giocare la Coppa d’Africa. Io non ne comprerò più per questo motivo. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per il mondo nel bel mezzo del campionato”.