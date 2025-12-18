PUBBLICITÀ

L’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, a nome proprio e di tutta l’Amministrazione comunale, esprime le più vive e sentite congratulazioni alla pugile napoletana Kesia Reale per la straordinaria vittoria del Campionato Europeo Under 17.

Kesia Reale campionessa d’Europa, la pugile napoletana è medaglia d’oro Under 17

Un risultato di grande prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per la città di Napoli e testimonia il valore, l’impegno, il talento e la determinazione di una giovane atleta che, con il suo percorso sportivo, diventa esempio positivo per le nuove generazioni.

PUBBLICITÀ

«Il successo di Kesia Reale – dichiara l’Assessora Emanuela Ferrante – è il frutto di sacrificio, passione e dedizione. Come Amministrazione comunale continuiamo a credere nello sport come strumento di crescita personale, inclusione sociale e affermazione dei valori di lealtà e rispetto».

L’Amministrazione comunale rinnova a Kesia Reale i complimenti per il traguardo raggiunto, augurandole di proseguire il proprio cammino sportivo con ulteriori successi e soddisfazioni, portando sempre con sé i colori e i valori della nostra città.