Sport

Kesia Reale campionessa d’Europa, la pugile napoletana è medaglia d’oro Under 17

Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
L’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, a nome proprio e di tutta l’Amministrazione comunale, esprime le più vive e sentite congratulazioni alla pugile napoletana Kesia Reale per la straordinaria vittoria del Campionato Europeo Under 17.

Un risultato di grande prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per la città di Napoli e testimonia il valore, l’impegno, il talento e la determinazione di una giovane atleta che, con il suo percorso sportivo, diventa esempio positivo per le nuove generazioni.

«Il successo di Kesia Reale – dichiara l’Assessora Emanuela Ferrante – è il frutto di sacrificio, passione e dedizione. Come Amministrazione comunale continuiamo a credere nello sport come strumento di crescita personale, inclusione sociale e affermazione dei valori di lealtà e rispetto».

L’Amministrazione comunale rinnova a Kesia Reale i complimenti per il traguardo raggiunto, augurandole di proseguire il proprio cammino sportivo con ulteriori successi e soddisfazioni, portando sempre con sé i colori e i valori della nostra città.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

