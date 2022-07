Il Chelsea vicinissimo a Koulibaly, al Napoli 40 milioni di euro: trattativa in corso

Con una improvvisa accelerata, il Chelsea sembra vicinissimo a chiudere uno degli affari più discussi in questi primi mesi di mercato estivo. Kalidou Koulibaly passerà dall’azzurro Napoli ai Blues londinesi. Fali Ramadani, procuratore del difensore senegalese, pare abbia trovato nel fine settimana scorso l’accordo con la nuova proprietà americana del Chelsea. Al giocatore andrebbero circa 9 milioni di euro netti a stagione per 4 anni. Nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis invece circa 40 milioni. Il patron del Napoli, dunque, dovrà prendere atto del fatto che la sua proposta (30 milioni spalmati in 5 anni, ovvero 6 a stagione) è stata rifiutata.

L’offerta della Juventus respinta

D’altro canto, Koulibaly avrebbe respinto anche l’offerta della Juventus per affermarsi in Premier League. Se confermata la notizia, il difensore non raggiungerà il ritiro di Dimaro, trovando modo e tempo di salutare ex compagni ed i tifosi che hanno fatto di lui un vero e proprio idolo.