Coppa d’Africa e Nazionali, Koulibaly risponde ad Adl: “Non è giusto quello che ha detto”

Nel giorno della sua presentazione al Chelsea, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha risposto alle parole di De Laurentiis sui calciatori africani che hanno scatenato tante polemiche attirando le critiche di utenti africani sui social del club azzurro: “Per me la cosa più importante è rispettare tutti. Quando giocavo a Napoli, rappresentavo anche il Senegal. Vero che è stata dura quando siamo andati in Coppa d’Africa, ma serve rispetto anche per le Nazionali africane. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Prendo queste parole come quello che pensa lui, non come quello che pensa la città o la società”.

“Fallirete!”, “retrocederete!”, “razzisti”, africani furibondi sui social azzurri dopo le parole di ADL

Sta succedendo di tutto sui social dopo le parole di De Laurentiis con il riferimento ai calciatori africani che vanno via per settimane per le competizioni del proprio continente e che lui non intende più acquistare. Nell’ultimo post Facebook che pubblicizza l’amichevole col Girona, ad esempio, ci sono migliaia di messaggi di utenti africani che sono molto arrabbiati col patron azzurro e augurano il peggio al club. In realtà il riferimento di De Laurentiis è solo alla Coppa d’Africa che, a differenza di altre competizioni come la Copa America, si disputa durante il campionato e quindi è un danno per i club che perdono i propri calciatori. Il senso delle sue parole è questo ma molti non lo hanno compreso e quindi stanno attaccando la società sui social urlando persino al razzismo.