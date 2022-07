“Koulibaly è del Chelsea”, arriva l’annuncio di Sky. Quando Spalletti disse: “Me lo vendi? Un secondo dopo mi dimetto”

Ormai non ci sono più dubbi, Kalidou Koulibaly sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Accordo totale coi Blues che hanno bruciato la Juventus ma anche il Barcellona. Come riferito da Calciomercato.it, il difensore oggi volerà a Londra dove è atteso per visite mediche e firma su un contratto da circa 10 milioni di sterline a stagione.

I numeri di Koulibaly al Napoli

Il difensore senegalese, arrivato nel 2014 dal Genk, con la maglia del Napoli ha collezionato 317 presenze segnando 14 gol

Spalletti: “Koulibaly via? Gli augureremmo il meglio perché se lo merita”

Ieri Spalletti, parlando al ritiro di Dimaro, ha affrontato anche il tema del possibile addio di Koulibaly: “E’ chiaro che se lui dovesse scegliere di andare, noi non finiremmo mai di ringraziarlo per tutte le cose che ci ha insegnato, per tutto l’aiuto che ci ha dato e per essere in Champions League quest’anno. E guai a chi gli dirà qualcosa”. Qualche mese fa Spalletti disse “Un solo giocatore su cui è pronto allo scontro frontale. Koulibaly. Me lo vendi? Un secondo dopo mi dimetto”. Ora ha cambiato idea.

I possibili sostituti

Con Koulibaly prossimo all’addio, il Napoli si sta già muovendo per un’alternativa da affiancare a Ostigard. C’è sempre Kim del Fenerbahce (ma il Rennes resta in pressing), ma la società del presidente De Laurentiis si sta muovendo anche su una soluzione italiana che porta a Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio. C’è già l’ok del del giocatore per il trasferimento: l’operazione sarebbe da circa 5 milioni di euro.