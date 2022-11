Kvara infortunato, salterà la trasferta contro l’Atalanta

Brutte, bruttissime notizie per Luciano Spalletti e tutti i tifosi del Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è costretto ai box a causa di una lombalgia acuta. Ad annunciarlo è il Napoli stesso nel consueto report da Castel Volturno, specificando che l’ala georgiana salterà per questa ragione la trasferta di Bergamo. Contro l’Atalanta, dunque, Kvara non sarà disponibile.

Ladri in casa di Kvara, non hanno rubato maglie del Napoli. Auto ritrovata grazie al gps

Continua a far discutere il furto dell’auto di Kvaratskhelia (vettura poi ritrovata a Trentola Ducenta). Un furto che, al di là del danno economico, sorprende per le modalità messe in pratica dai ladri. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna de Il Mattino non hanno portato via le magliette del Napoli sparse per casa, parliamo di cimeli preziosi che in genere fruttano non poco se piazzati al mercato nero; non hanno sottratto telefoni cellulari, gioielli o soldi.

I malviventi sono andati mirati sull’auto che da qualche giorno era parcheggiata sotto l’abitazione del calciatore azzurro, sempre all’interno di un parco esclusivo (protetto giorno e notte da telecamere e da una guardiania privata).

Nella tarda serata di ieri, l’auto rubata a Kvaratskhelia sarebbe è stata trovata in una stradina periferica di Trentola Ducenta. Decisivo – sembra di capire – il segnale del gps, che ha instradato gli uomini del commissariato di Pozzuoli.