La bomba dalla Spagna: “Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Napoli”

Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Napoli. Lo riferisce la stampa spagnola a proposito del fuoriclasse portoghese pronto a lasciare il Manchester United, che però vorrebbe costringerlo a rispettare il contratto che lo lega ai Red Devils ancora per un anno. Visto che CR7 sarebbe disposto, pur di giocare in un club che fa la Champions, ad abbassarsi l’ingaggio del 25%, e così il Napoli è sceso in campo, secondo ‘As’, con l’intenzione di portarlo in azzurro e costruire una nuova icona per il club dopo Maradona. Il club ha avanzato la sua offerta contando anche sul rapporto di amicizia che c’è tra il presidente De Laurentiis e il manager di Ronaldo Jorge Mendes e potrebbe provare a fare una forte offerta per convincere la stella portoghese, per i diritti d’immagine del quale ci sarebbe comunque da discutere molto con De Laurentiis.

Il Mattino: “CR7 ha deciso da un pezzo di rompere con il Manchester ed è alla ricerca matta e disperata di una squadra che lo possa accogliere per giocare la Champions. Insomma, il Napoli risponderebbe alle esigenze del campionissimo portoghese che in queste settimane non ha mai smesso di allenarsi da solo, ma il nodo più grosso ruota attorno alle cifre del suo ingaggio. La formula per il trasferimento sarebbe prestito dallo United e resterebbe poi la questione legata allo stipendio (almeno 8mln) decisamente fuori budget per il Napoli. La suggestione resta – anche perché non si dice mai «no» secco al 5 volte palloni d’oro – ma i margini per chiudere l’operazione al momento restano molto stretti”.