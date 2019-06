La camorra faceva ‘resuscitare’ i morti per 500 euro: l’indagine

Patrizio Bosti, Eduardo Contini, Francesco Mallardo, Maria Licciardi: sono loro, secondo le indagini della DDA, i vertici dell’Alleanza di Secondigliano. Ieri la mazzata finale con 126 arresti e oltre 200 persone indagate.

Restituisce un quadro allarmante del livello criminale napoletano, lontano dalla «polverizzazione» degli anni scorsi ma caratterizzato «da una sofisticata regia mafiosa»: l’indagine della Procura di Napoli sulla cosiddetta Alleanza di Secondigliano si concentra su una camorra che non spara (o quasi) ma pensa agli affari. Oggi un maxi blitz interforze coordinato dalla Procura, che ha coinvolto polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e Dia, ha assestato un duro colpo alla federazione criminale delle famiglie Contini, Licciardi e Mallardo. Complessivamente sono state emesse 126 misure cautelari (89 in carcere e 36 ai domiciliari e un divieto di dimora in Campania).

All’arresto sono sfuggiti alcuni esponenti dei Licciardi, tra cui Maria Licciardi, sorella di uno dei fondatori dell’Alleanza, Gennaro Licciardi, detto «la scimmia». I finanzieri hanno sequestrato in tutta Italia beni per oltre 130 milioni di euro – aziende, auto, moto, una barca, abitazioni, società, attività commerciali e imprenditoriali, orologi di pregio e diamanti. Fondata da tre boss storici alla fine degli anni ’80, l’Alleanza è ancora penetrante all’ombra del Vesuvio. Il ruolo preminente è ricoperto dai Contini, e ai vertici della federazione figurano le spose dei boss Edoardo Contini, Patrizio Bosti e Francesco Mallardo, le tre sorelle Aieta (Maria, Rita e Anna) e, ovviamente Maria Licciardi. Tutte avevano un ruolo di comando. Donne che tenevano i contatti con i capi al 41bis e impartivano ordini agli affiliati sulla gestione di welfare e affari. Affari di ampio spettro che non si «limitavano» al traffico e allo spaccio di cocaina e marijuana proveniente dal Sud America, via Olanda, grazie ai rapporti privilegiati e «cifrati» con la ‘ndrangheta, in particolare con i Commisso di Siderno.

Dalle indagini è emerso che i Contini gestivano anche tutte le attività di un ospedale di Napoli, il San Giovanni Bosco, diventato famoso per i casi di formiche nei reparti. Lì controllavano ogni aspetto, dalle assunzioni agli appalti, alle relazioni sindacali. Non solo. Con la complicità dei sanitari portavano avanti il fiorente business delle truffe assicurative, anche per altri clan. E se un paziente moriva, la camorra poteva farlo «resuscitare» sui documenti consentendo ai congiunti, per «soli» 500 euro, di poterselo portare a casa in ambulanza anzitempo. In sostanza, ha sottolineato il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, «l’ospedale era la base logistica per le loro trame delittuose».

Le parola dei magistrati:

“MALLARDO Francesco, BOSTI Patrizia, CONTINI Eduardo, LICCIARDI Maria quali vertici assoluti della confederazione criminale denominata Alleanza di Secondigliano, erano al vertice della struttura federativa sovraordinata oltre che dei rispettivi sodalizi -che hanno continuato a reggere e dirigere nonostante i rispettivi periodi di detenzione, grazie anche alla strumentalizzazione dei colloqui carcerari e comunque dei rapporti con l’esterno garantiti da familiari e da alcuni difensori- e con poteri di supremazia ed indirizzo sugli affiliati, a vario livello a loro subordinati, promuovendo altresì specifici reati fine, sia tipici dell’azione della ala criminale dei clan confederali sia di quella imprenditoriale, cui impartivano direttive strategiche e finivano ingenti provviste finanziarie derivanti dai delitti commessi; in particolare MALLARDO Francesco, BOSTI Patrizio e CONTINI Eduardo per aver continuato a mantenere, anche in stato di detenzione, il controllo e la direzione dei rispettivi clan e la supremazia nell’adozione delle scelte strategiche dell’Alleanza; -AIETA Maria, AIETA Rita, AIETA Anna, consorti rispettivamente di CONTINI Eduardo, BOSTI Patrizia e MALLARDO Francesco, con i ruoli di dirigenti e partecipi delle direttive strategiche, sia nei rapporti interni ai singoli clan confederali sia nelle relazioni tra di essi all’interno della Alleanza e verso l’esterno, direttamente e consapevolmente coinvolte nella gestione degli affari criminali della consorteria mafiosa con poteri direttivi e decisionali in coordinamento coni rispettivi coniugi, anche quali veicoli verso l’esterno delle rispettive direttive, e con poteri anche autonomi soprattutto in relazione al controllo dell’usura e delle estorsioni e alla gestione degli introiti economici della confederazione mafiosa; ESPOSITO Gaetano, concorrente esterno della confederazione radiosa, occupandosi stabilmente e consapevolmente di reinvestire una parte dei capitali illecitamente accumulati dai componenti cieli ‘Alleanza di Secondigliano in diverse attività economico-finanziarie, tra le quali investimenti immobiliari e commercio su vasta scala di ori e preziosi, e restando a disposizione del sodalizio per qualsiasi attività e necessità economico-finanziaria finalizzata al mantenimento e all’accrescimento della forza economico-criminale dell’Alleanza, ai cui vertici costantemente si rapportava e ai quali rendicontava, nonché per garantire ai sodali sia l’erogazione delle liquidità necessarie di volta in volta”.re