La Coppa Italia è il tallone d’achille di Conte: è l’unico trofeo nazionale che gli manca

Questa sera il Napoli affronta il Como in Coppa Italia e, come da tradizione, non possono mancare i numeri legati al tecnico azzurro Antonio Conte. Il trofeo nazionale, infatti, rappresenta da sempre un vero e proprio tabù per l’ex commissario tecnico della Nazionale.

Da allenatore, Conte non ha mai vinto la Coppa Italia. Un dato che stona con un palmarès ricchissimo e che assume contorni quasi paradossali se si considera che l’unico successo nella competizione è arrivato da calciatore, nella stagione 1994/1995. In panchina, invece, il massimo traguardo raggiunto sono state tre semifinali e una sola apparizione ai quarti di finale.

Curiosamente, anche il Napoli è protagonista degli estremi in questa competizione per il tecnico salentino. Il peggior risultato di sempre è arrivato nella scorsa stagione, con l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Lazio. Il migliore, invece, risale al 2011/2012, quando Conte sulla panchina della Juventus raggiunse la finale poi persa a Roma per effetto dei gol di Hamsik e Cavani.

Nel curriculum di Conte, però, una coppa nazionale figura comunque: è la FA Cup vinta in Inghilterra nella stagione 2017/2018 alla guida del Chelsea. Un successo che certifica come il tecnico sappia vincere anche nelle competizioni a eliminazione diretta, pur non essendoci mai riuscito in Italia da allenatore.

C’è poi un’altra curiosità che rende il quadro ancora più interessante: il palmarès di Conte calciatore e Conte allenatore è quasi identico. In entrambi i casi figurano cinque scudetti e tre Supercoppe italiane. All’appello, per una simmetria perfetta, manca proprio una Coppa Italia conquistata da tecnico.

La speranza dell’ambiente azzurro è che Napoli-Como possa rappresentare l’inizio del percorso giusto per rompere il tabù e completare finalmente la collezione di trofei di Antonio Conte. Chissà che questa non sia davvero la volta buona.