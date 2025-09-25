PUBBLICITÀ
HomeCronaca"La droga la dovete comprare da noi!". Il diktat dei Ciccarelli di...
CronacaCronaca localePrimo Piano

“La droga la dovete comprare da noi!”. Il diktat dei Ciccarelli di Caivano a Landolfo

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
La droga la dovete comprare da noi!. Il diktat dei Ciccarelli di Caivano a Landolfo
La droga la dovete comprare da noi!. Il diktat dei Ciccarelli di Caivano a Landolfo
PUBBLICITÀ

Duro colpo alla camorra di Caivano, questa volta colpito il clan Ciccarelli-Sautto con a capo il boss Antonio e i suoi sodali. Tra le accuse mosse quella della gestione dello spaccio di droga. Nell’ultima ordinanza emerge il retroscena dell’imposizione al ras Pasquale Landolfo di Frattaminore di rifornirsi di cocaina da loro.

I reati emergono dalle conversazioni captate presso l’abitazione di Landolfo nel marzo 2022 quando Ciro Ciccarelli si reca presso l’abitazione monitorata e, dopo alcuni convenevoli  riferisce con tono minaccioso a Landolfo che lo zio, Giovanni Ciccarell, vuole parlargli, riferendosi chiaramente a loro pretese sull’attività di spaccio. Landolfo viene preso alla sprovvista e cerca di ribattere che lui la droga già la prende da altri fornitori, sicché il Ciccarelli gli intima di non mettersi contro di loro. “Che vuoi faresti vuoi mettere contro mio ZIO…che fai?..” e aggiunge “. Frattaminore…tutte le decisioni le partorite io…io se voglio io…tolgo tutto da mezzo di nuovo… ” … “Perché la droga lo sai chi tu. portata qua…la droga l’ha portata lui…  “L’ho portata io…ora stiamo facendo questo più guelfa a me non me ne fotte…mi ha detto fammi parlare direttamente con lui…

PUBBLICITÀ

Il giorno dopo Pasquale Landolfo dice che Ciccarelli “si vuole venire a prendere la piazza mia… ”…“Ma quale loro… io me la sono creata me la sono sudata”. A quel punto ipotizzano di allearsi con gli Arzanesi per fare guerra ai caivanesi. “Quelli hanno ragione che non abbiamo nulla…due pistole perse, una pistola persa ieri sono tre… ”“Lo sai che facciamo, con Arzano scendiamo e buttiamo il parco a terra.

Scacco ai clan di Napoli nord, lo scontro tra Landolfo e i Ciccarelli:«Buttiamo giù il Parco Verde»

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati