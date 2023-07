La fidanzata non può avere figli, lui trans interrompe il testosterone e partorisce una bambina

PUBBLICITÀ

Caleb Bolden, un transgender di 27 anni, interrompe il testosterone dopo aver scoperto che la fidanzata Niamh Bolden, 25 anni, non poteva avere dei figli. Dopo questa decisione da trans intraprende una gravidanza e partorisce una bambina.

La storia di Caleb e Niamh

Dopo tre aborti spontanei e in seguito alla nascita di due gemelli già morti la coppia si trovava totalmente disorientata e sempre più lontana dal sogno comune di avere un bambino. Tale situazione si è propagato fino a quando è arrivata una diagnosi irreversibile che avrebbe definitivamente rimodulato le loro prospettive. Dopo alcune analisi viene certificata l’impossibilità da parte di Niamh di avere dei bambini. Caleb e la fidanzata di conseguenza si trovavano a dover valutare un trattamento per la fertilità che sarebbe costato circa 70.000 sterline. Spendere una cifra simile senza l’effettiva certezza che potesse realmente funzionare non era tra le prerogative della coppia che ha di conseguenza optato per una soluzione meno consuetudinaria ma più sicura. Sulla base di ciò Caleb ha interrotto le su iniezioni di testosterone e dopo l’inseminazione artificiale ha messo alla luce una bambina lo scorso maggio.

Un percorso difficile

Con uno sguardo più ampio e lontano dal percorso intrapreso Caleb non nasconde che interrompere dopo 6 anni di cura le iniezioni di testosterone sia stato realmente difficile. Al tempo stesso quell’arco di tempo indicava anche tutti i tentativi intrapresi con Niamh per avere un bambino. Proprio questo immenso desiderio l’ha portato a superare commenti crudeli e offese da parte di qualche estraneo riuscendo, inoltre, a vincere la disforia di genere durante la gravidanza. “Uscire dal testosterone ha contrassegnato per me una strada rocciosa. Avevo così tanti ormoni che giravano per il mio corpo e non comprendevo bene cosa mi stesse accadendo. Eppure nonostante le difficoltà valeva la pena tentare per il sogno che io e la mia compagna avevamo”. Queste le rivelazioni di Caleb che non appena è nata la bambina ha scoperto la bellezza di essere padre. Ad oggi progetta di avere altri bambini.