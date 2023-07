Dal caldo torrido alla pioggia, Italia spaccata in due: grandine come una pallina di tennis

PUBBLICITÀ

Un evento particolare si è verificato nel tardo pomeriggio della giornata di ieri in tutte le province del Veneto. L’ambito che ha dato l’agio a questo fenomeno di presentarsi impetuoso, è il clima. Una violenta tempesta di grandine si è infatti abbattuta sui territori di Montebelluna e Pederobba nel Trevigiano.

Maltempo in Veneto

In contrapposizione alle altre regioni d’Italia, ancora esposte ad un caldo esponenziale, il Veneto si distingue per clima opposto. Nella zona nord orientale un flusso interminabile di grandine ha ricoperto i territori componenti provocando numerosi danni. Le aree comunali maggiormente colpite sono quelle di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Ripercussioni considerevoli si sono abbattute principalmente sulle zone in cui sussistono le coltivazioni viticole del Prosecco.

PUBBLICITÀ

Grandine fuori misura

Dopo aver appurato la singolarità attraverso la quale la tempesta di grandine si è palesata, i residenti propagano il senso di stupore tramite i social. Immagini postate dai cittadini e utilizzate, poi, dal sito del ‘Meteo in Veneto’ sono testimoni della sconvolgente misura dei chicchi di grandine abbattuti sui territori italiani. Più che chicchi, infatti, suole più idoneo identificare i grumi di ghiaccio come delle vere e proprie palle da tennis. Oltre alle notevoli problematiche inflitte ai territori in cui viene disposta la coltivazione, numerosi danni si segnalano anche nelle zone distanti dalla periferia. Nelle varie cittadine, infatti, strade e parcheggi hanno materializzato il patibolo di automobili e veicoli.