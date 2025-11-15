PUBBLICITÀ

“Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto ieri in video collegamento a ‘Motore Italia, edizione America’s Cup’.

La furia di De Laurentiis: “Ci devono risarcire per gli infortuni in Nazionale”

“I giocatori prendono uno stipendio dalle società – ha aggiunto – e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all’Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla”.

“Figc, Uefa e Fifa sono sistemi immobili, in cui nessuno vuole lasciare la poltrona. Vogliono controllare tutto: panchine, calendari, incassi. Creano troppe competizioni e ai club resta poco. Con la nuova Champions alla Serie A rimarrà pochissimo”, ha proseguito il patron del club partenopeo.

“L’Italia? Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista. Lui ce la dovrebbe fare”, ha concluso De Laurentiis.