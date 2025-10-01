La Global Sumud Flotilla nelle acque di Gaza a rischio attacco, a bordo anche attivisti napoletani

PUBBLICITÀ

Negli ultimi giorni si sente parlare molto della Global Sumud Flotilla, ma di cosa si tratta?

Questa è una vicenda che intreccia solidarietà, politica e tensioni internazionali.

Cos’è la Global Sumud Flotilla

La Global Sumud Flotilla è un gruppo di imbarcazioni partite dall’Europa con a bordo attivisti, medici, giornalisti e volontari provenienti da diversi Paesi. L’obiettivo è raggiungere la Striscia di Gaza, portando aiuti umanitari e denunciando il blocco navale imposto da Israele, che da anni limita ingressi e uscite di persone e merci.

Il nome scelto non è casuale – “Sumud” in arabo significa resistenza, perseveranza. È un messaggio chiaro di vicinanza e solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza, che vive da tempo in condizioni durissime.

Perché è importante

La flottiglia non è armata, è una missione civile. Ma il suo valore è soprattutto politico. Sfida apertamente il blocco navale, per dire al mondo che la situazione umanitaria a Gaza è drammatica.

Israele sostiene che il blocco sia una misura di sicurezza necessaria per impedire il passaggio di armi verso Hamas. Molti attivisti e ONG, invece, lo descrivono come un assedio collettivo che colpisce soprattutto la popolazione civile.

Cosa sta succedendo adesso

Oggi le navi della Global Sumud Flotilla si trovano in acque considerate ad alto rischio, a poche centinaia di miglia da Gaza. Il viaggio prosegue tra crescenti tensioni, alcune imbarcazioni hanno avuto guasti tecnici, mentre gli attivisti denunciano la presenza di droni, manovre sospette e interferenze radio.

Per proteggere i propri cittadini a bordo, Paesi come Italia e Spagna hanno inviato navi militari che stanno scortando parte del tragitto. Ma la protezione si fermerà prima della costa. Nessuno Stato europeo vuole rischiare un confronto diretto con Israele.

Israele ha ribadito con decisione che non permetterà in nessun caso l’ingresso delle navi a Gaza. Per questo la situazione è delicata, la flottiglia si muove in una zona sorvegliata e potenzialmente pericolosa, ma gli attivisti hanno confermato di voler arrivare fino in fondo.

Cosa può succedere

Le prossime ore saranno decisive e gli scenari restano aperti. La flottiglia potrebbe essere fermata in mare dalle autorità israeliane, oppure potrebbe essere proposta una soluzione alternativa, come lo sbarco degli aiuti in un porto vicino, ad esempio a Cipro. Ma gli attivisti lo hanno ripetuto chiaramente: nessun compromesso, la missione ha senso solo se le barche raggiungono direttamente Gaza.

Intanto, da terra, il sostegno cresce e si traduce in azioni concrete, in diverse città si stanno organizzando scioperi, manifestazioni e presidi per sostenere la flottiglia e denunciare il blocco. Non si tratta solo di un’iniziativa simbolica, ma di una questione che riguarda tutte e tutti, perché parla di diritti fondamentali come il diritto alla vita, alla libertà di movimento e alla dignità.

Ed è qui che la vicenda ci tocca da vicino. Anche l’Italia è coinvolta: navi della Marina hanno scortato parte del viaggio, cittadini italiani sono a bordo, e in molte piazze del nostro Paese cresce la mobilitazione.

Comprendere cosa accade alla Global Sumud Flotilla significa anche comprendere il momento che stiamo vivendo come Paese, in cui non possiamo permetterci indifferenza né silenzi.

Per questo è importante restare vigili. Informarsi è il primo passo per non restare spettatori, ma per partecipare, almeno con la consapevolezza, a una battaglia che si gioca sul mare ma che parla alla coscienza collettiva.

La Global Sumud Flotilla è molto più di un convoglio di aiuti, è una flotta di solidarietà internazionale che vuole rompere simbolicamente l’assedio di Gaza. Non è soltanto un viaggio per consegnare medicinali o viveri, è soprattutto un messaggio politico e umano, per non dimenticare chi vive da anni sotto il blocco e per chiederci quale ruolo vogliamo avere di fronte a questa storia.