Dopo sette mesi si è conclusa l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Arrivato a fine marzo dopo l’esonero di Thiago Motta, l’allenatore croato aveva portato la squadra al quarto posto e alla qualificazione in Champions League, iniziando anche discretamente la nuova stagione.

Da metà settembre, però, i bianconeri sono entrati in un tunnel buio del quale non si vede ancora la fine. Otto partite consecutive senza vittorie e tre sconfitte di fila, l’ultima con la Lazio, che ha portato alla fine del matrimonio.

La Juve esonera Tudor e punta Spalletti, l’eroe del terzo Scudetto è il prescelto per la panchina bianconera

La squadra è in crisi e per il momento sarà affidata alla guida di Massimo Brambilla, della Next gen. E poi? Si proverà a ripartire per l’ennesima volta con una nuova guida tecnica. In attesa di saperne di più nelle prossime ore e giorni, ecco quattro candidati per la panchina della Vecchia Signora.

Il primo nome sembra essere un nome assai caro ai tifosi del Napoli, a cui di certo non farebbe piacere vedere il regista del terzo Scudetto sulla panchina bianconera. Parliamo di Luciano Spalletti: dopo l’addio alla Nazionale dello scorso giugno, il tecnico di Certaldo potrebbe tornare subito al lavoro con un panchina di spessore, due anni e mezzo dopo lo storico scudetto con il Napoli. Al momento sembra esserci lui in pole.

Tra gli altri candidati alla successione di Tudor, c’è anche un altro ex CT dell’Italia, ovvero Roberto Mancini. L’allenatore marchigiano ha concluso da circa un anno la sua avventura sulla panchina dell’Arabia Saudita, per il momento sembra una pista meno calda rispetto a quella spallettiana. Il terzo nome è Raffaele Palladino, anche lui libero e unico che accetterebbe un contratto fine a giugno. Inoltre ha già lavorato con il direttore tecnico Modesto ai tempi del Monza.

Plausibile, ma al momento poco probabile, la posta che porterebbe ad un ritorno di Thiago Motta: l’allenatore, che fu esonerato e il cui posto in panchina riempito proprio da Tudor, risulta ancora sotto contratto con la società bianconera fino al 2027.