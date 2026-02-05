PUBBLICITÀ

Una lettera lunga due pagine di formato A4 firmata «Jessica e Jacques». L’hanno inviata mercoledì ai dipendenti del Le Constellation i coniugi Moretti, proprietari del bar di Crans Montana teatro della strage di Capodanno.

La missiva è indirizzata «a tutto il nostro team», ai «nostri cari dipendenti». A riportare la notizia è Franceinfo che ha avuto modo di leggere la lettera. È la prima volta che i Moretti si esprimono apertamente.

PUBBLICITÀ

La lettera dei Moretti ai dipendenti del “Le Constellation”: “Ecco perché non potevamo parlare”

In primo luogo, la coppia si è rivolta ai propri dipendenti con parole di compassione. «Abbiamo deciso oggi di rompere il silenzio che ci è stato imposto», hanno esordito. «Riteniamo sia nostro dovere alleviare il vostro dolore», hanno scritto Jacques e Jessica Moretti, nel tentativo di ricostruire il rapporto con i dipendenti dopo una settimana di accuse reciproche.

Perché erano rimasti in silenzio e non si erano rivolti a loro direttamente? «A causa delle indagini in corso, siamo stati costretti ad astenerci dall’esprimervi la profonda empatia che desideravamo trasmettervi nell’immediato dopo questa tragedia», hanno spiegato. «Questo silenzio è stato incredibilmente pesante e doloroso», hanno dichiarato i dirigenti del Constellation. Hanno anche espresso le loro condoglianze ai dipendenti morti nell’incendio: Cyane, una delle loro cameriere, Stephan, la loro guardia giurata, e Mateo, il DJ. «Piangiamo anche coloro che non sono più con noi, con immenso dolore».

«Il sospetto di collusione nei nostri confronti ci ha costretto a interrompere ogni rapporto, rendendo il calvario ancora più insopportabile», hanno scritto i Moretti. Questo allude alle accuse degli avvocati che rappresentano le vittime e le loro famiglie, che temono che la coppia possa aver collaborato e che le prove possano essere scomparse. Va notato che questo sospetto non è stato preso in considerazione dalla procura cantonale del Vallese nella sua decisione di trattenere Jacques Moretti per 14 giorni. Il rischio che la coppia fuggisse in Francia è stato il fattore decisivo, una decisione che gli avvocati delle vittime ancora non comprendono.

“Non cercheremo in alcun modo di scaricare la colpa su di voi”

Con questa lettera, la coppia che gestisce il bar cerca anche di giustificarsi, poiché da diversi giorni alcuni dipendenti hanno confidato davanti alle telecamere che, a loro avviso, i Moretti non avrebbero dato priorità alla sicurezza del locale, fornendo prove video e registrate.

Accuse rilasciate in risposta alle dichiarazioni di Jacques Moretti durante la sua ultima udienza che sosteneva come i dipendenti conoscessero «le istruzioni» e avessero «ricevuto una formazione», ma avrebbero fallito nell’applicare correttamente le procedure di evacuazione. Nella lettera, il tono cambia radicalmente: «Eravate i nostri incaricati e lo siete ancora. Ci assumiamo questa responsabilità senza in alcun modo cercare di scaricarvi addosso la colpa. Non avremmo mai potuto immaginare una simile tragedia. Dal 1° gennaio, abbiamo incarnato la sventura che ha colpito il Constellation».

La fuga con la cassa di Jessica: “Bugie, stavo cercando di fornire assistenza”

In questa lettera, i proprietari del bar esprimono anche la loro amarezza nei confronti dei «media, che si scatenano e a volte diffondono gravi menzogne ​​senza alcun ritegno». Una di queste presunte «bugie» li avrebbe colpiti particolarmente: «Una delle più spregevoli è stata la fuga immediata dal locale con la cassa sottobraccio mentre eravamo lì, di fronte al caos, terrorizzati da queste scene di guerra durante quella notte di orrore, cercando di fornire assistenza, soprattutto ad alcuni di voi». Qui la coppia si riferisce alle accuse secondo cui Jessica Moretti sarebbe fuggita con la cassa del bar piena di soldi nel mezzo dell’incendio. Durante la sua ultima udienza, Jessica ha negato tutto.

«Siamo profondamente feriti dal numero di affermazioni diffamatorie diffuse», dichiarano. E assicurano a tutti: «Continueremo a collaborare pienamente e a rispondere a tutte le domande al meglio delle nostre capacità». Jacques e Jessica Moretti sperano che «l’indagine riveli la verità e abbiamo fiducia nella giustizia». Infine, i coniugi Moretti hanno risposto a un reclamo presentato dai dipendenti del bar Constellation. I dipendenti sono arrabbiati perché non ricevono più alcuno stipendio. «Gli stipendi sono stati pagati il ​​6 gennaio 2026», hanno affermato i proprietari del bar. «Tuttavia, tutti i nostri conti aziendali e personali sono stati congelati e speriamo che la Procura della Repubblica acconsenta a uno svincolo parziale dei fondi per il pagamento urgente di questi importi. Per alcuni di voi, non sono riuscito a ottenere i dati bancari. Se necessario, potete contattare i nostri avvocati che inoltreranno la vostra richiesta a noi», hanno spiegato. «Non vi abbandoneremo. Siamo legati da questo stesso destino e faremo di tutto per sostenervi».