PUBBLICITÀ
HomeCronacaLa Life Support Emergency attesa a Napoli, in procinto lo sbarco di...
CronacaCronaca locale

La Life Support Emergency attesa a Napoli, in procinto lo sbarco di 113 migranti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
La Life Support Emergency sbarca a Napoli, atteso lo sbarco di 113 migranti
La Life Support Emergency sbarca a Napoli, atteso lo sbarco di 113 migranti
PUBBLICITÀ

E’ previsto per oggi pomeriggio al porto di Napoli (molo 21) lo sbarco di 113 migranti, prevalentemente di nazionalità bengalese e in piccola parte anche egiziani e pakistani, soccorsi in due operazioni di salvataggio dalla nave Life Support della ONG Emergency. Tre dei migranti sono minori stranieri non accompagnati (MSNA).

La Life Support Emergency sbarca a Napoli, atteso lo sbarco di 113 migranti

La macchina organizzativa si è prontamente messa in moto, attraverso la cooperazione delle amministrazioni coinvolte (Comune di Napoli, Prefettura, ASL, Forze dell’Ordine, Capitaneria di Porto, Questura, Protezione civile regionale) e della Croce Rossa Italiana.
Come di consueto, il Comune di Napoli con il Servizio Infanzia e Adolescenza attiverà le procedure di accoglienza, l’assistenza per i trasporti, le attività di mediazione culturale, con particolare riguardo ai minori non accompagnati.

PUBBLICITÀ

I migranti, compresi i Minori Stranieri Non Accompagnati, saranno collocati nelle strutture governative e nei SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) secondo la ripartizione approntata dal Ministero dell’Interno.

“Il Comune è pronto a garantire la migliore accoglienza in collaborazione con gli altri enti coinvolti. Con gli assistenti sociali, i mediatori culturali e gli enti del terzo settore garantiremo a chi ha affrontato questo difficile viaggio, rischiando la propria vita in cerca di un futuro migliore, le cure necessarie attivando i servizi consolidati che l’amministrazione ha migliorato negli ultimi anni. Napoli da sempre è città dell’accoglienza non solo in occasioni di emergenza come questa ma nel lavoro quotidiano in un approccio di integrazione sostenibile” – dichiara l’Assessora Chiara Marciani.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati