La partenza di Conte è tutt’altro che scontata, l’indizio social di una possibile permanenza a Napoli

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli. Il sogno dei tifosi è la permanenza di Antonio Conte, grande trascinatore quest’anno in cui gli azzurri sono tornati a festeggiare lo Scudetto. Come vi abbiamo raccontato ieri pomeriggio, a Roma, è andato in scena un incontro tra il tecnico azzurro e il patron Aurelio De Laurentiis. E le parti potrebbero essersi avvicinate considerando un indizio social lanciato dal club azzurro sul proprio profilo X spagnolo.

Napoli-Conte più vicini? Occhio all’indizio social

“Iooo ConTeeeee” ha scritto il club azzurro postando proprio la foto dell’allenatore italiano. Un gioco di parole che fa sognare i tifosi del Napoli in vista della prossima stagione in cui vogliono continuare a vincere dopo la questa splendida annata chiusa la con la conquista del quarto Scudetto.

Novità in questo senso potrebbero arrivare nelle prossime ore. Occhio alla panchina del Napoli e al futuro di Antonio Conte, sempre corteggiato anche dalla Juventus.

Ioooooooo ConTEEEEEEEEEEEEEEEEE 🎶 pic.twitter.com/0uz2NjjYQH — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) May 28, 2025

