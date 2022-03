La primavera si fa desiderare, sarà un aprile piovoso su tutta la Campania: le previsioni

La primavera fatica ad entrare nel vivo in Campania. Il mese di aprile inizierà all’insegna delle piogge su tutta la Regione. Dopo alcune giornate decisamente in linea con la stagione infatti, nei prossimi giorni a farla da protagonista sarà il maltempo. Ad ogni modo le temperature resteranno nella media grazie a libeccio e scirocco. Sui Monti Picentini e sui rilievi più alti dell’interno, inoltre, sono previsti anche fenomeni nevosi.

Aprile piovoso sulla Campania

Nei giorni scorsi, il professor Adriano Mazzarella aveva spiegato in una intervista esclusiva a Fanpage.it i motivi per i quali ci aspetta un aprile particolarmente piovoso. “Da gennaio a metà marzo, sono caduti appena 9 millimetri di pioggia”, aveva spiegato Mazzarella, “con una media che avrebbe dovuto essere di 300 millimetri, causando così un primo problema di siccità. E la meteorologia ci insegna”, aveva aggiunto, “il fenomeno della compensazione: vale a dire, quella pioggia verrà “recuperata” nelle prossime settimane, per ristabilire un equilibrio climatico”.

Già dalle scorse ore, in Campania, stiamo assistendo al preannunciato cambio meterologico, con forti piogge soprattutto nelle zone interne. Al momento la situazione sembra essere sotto controllo, ma nei prossimi giorni i fenomeni piovosi potrebbero aumentare di intensità. In particolar modo, ad essere colpite potrebbe essere le zone costiere.