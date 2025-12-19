PUBBLICITÀ
La provinciale tra Ercolano e Torre del Greco non è sicura, ridotto il limite di velocità su via Vesuvio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
La Città Metropolitana di Napoli ha disposto l’istituzione permanente del limite di velocità a 30 km/h sulla strada provinciale 156 “San Luigi Orione”, localmente denominata Via Vesuvio, nel comune di Ercolano.

Il provvedimento interessa l’intero tratto extraurbano, dal confine comunale di Torre del Greco fino al piazzale del ristorante “La Siesta”, per una lunghezza complessiva di circa 2 chilometri.

La decisione è stata assunta al fine di innalzare significativamente il livello di sicurezza della viabilità in un’arteria che presenta numerose criticità strutturali e di percorrenza.

Le motivazioni che hanno portato all’adozione del limite ridotto sono legate alle particolari condizioni della SP156: tratti fortemente urbanizzati, frequenti ingressi e uscite carrabili, presenza di parcheggi e accessi a locali commerciali quali ristoranti e bar, un tracciato caratterizzato da numerose curve e una notevole pendenza. Tali elementi rendono indispensabile una regolamentazione più stringente per tutelare l’incolumità di automobilisti, residenti e pedoni.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’1 febbraio 2024 sulla disciplina dei limiti di velocità in ambito urbano. La nuova regolamentazione prevede inoltre l’installazione, su entrambi i sensi di marcia, della segnaletica di “Limite massimo di velocità 30 km/h” e di “Divieto di sorpasso” lungo l’intero tracciato stradale.

“La riduzione del limite di velocità sulla SP156 rappresenta un intervento necessario e non più rinviabile per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano quotidianamente su questa strada”, dichiara il Consigliere Delegato alla Viabilità Dionigi Gaudioso. “Le caratteristiche morfologiche del tracciato, unite all’elevata urbanizzazione dell’area e alla presenza di numerose attività commerciali, rendono questa arteria particolarmente esposta a rischi per la circolazione. Con questo provvedimento vogliamo tutelare la vita delle persone e ridurre drasticamente il pericolo di incidenti. La sicurezza stradale è una priorità assoluta per la Città Metropolitana di Napoli e continueremo a lavorare con determinazione per rendere sempre più sicure le nostre strade provinciali”.

L’Ente ha inoltre avviato il procedimento per la declassificazione della SP156 da strada di tipo C extraurbana a strada di tipo F extraurbana, un ulteriore passo verso una gestione più adeguata della viabilità locale in funzione delle sue effettive caratteristiche.

