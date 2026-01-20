Ladro arrestato in diretta a Napoli, il video virale sui social

PUBBLICITÀ

Un tentativo di furto ai danni di una turista, avvenuto in piazza Garibaldi, si è concluso con l’arresto del presunto colpevole. L’accaduto è stato ripreso da un residente della zona e il filmato, diffuso rapidamente sui social, è stato condiviso anche sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di sottrarre il telefono cellulare alla turista, ma l’intervento immediato delle forze dell’ordine ha permesso di bloccarlo e procedere all’arresto. Nel video si vedono i momenti concitati successivi al tentativo di furto e l’arrivo degli agenti, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

La diffusione delle immagini ha acceso un acceso dibattito online. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Borrelli, che ha sottolineato come, oltre al fenomeno dei cosiddetti “mercatini della monnezza”, nella zona opererebbe una rete criminale dedita ai furti ai danni dei turisti. «Bene l’azione delle forze dell’ordine – ha dichiarato – ma è necessario smantellare un sistema che si è radicato nel tempo. Su questo stiamo cercando di offrire il massimo supporto».

Sui social non sono mancati commenti critici e prese di posizione contrastanti. Alcuni utenti hanno espresso rabbia e frustrazione, altri hanno puntato il dito contro il sistema giudiziario, mentre una parte dei commentatori ha invitato alla moderazione, chiedendo di evitare generalizzazioni e sottolineando la necessità di maggiori interventi di prevenzione. Diversi residenti, infine, hanno ribadito la richiesta di misure strutturali per l’area, come una presenza costante delle forze dell’ordine e un rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza.