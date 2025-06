L’Al Hilal rompe gli indugi per Osimhen, offerti 70 milioni al Napoli

PUBBLICITÀ

L'Al Hilal ha messo nel mirino Victor Osimhen come grande colpo per inaugurare la nuova campagna acquisti sotto la guida di Simone Inzaghi. Il club saudita, deciso a rinforzare il reparto offensivo con un attaccante di primissimo livello, ha già mosso passi concreti per portare il nigeriano a Riyad.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Al Hilal ha presentato al Napoli un’offerta ufficiale di 65 milioni di euro, con l’aggiunta di 5 milioni di bonus legati alle prestazioni. Resta ora da capire quale sarà la posizione del Club.

Nel frattempo, l’Al Hilal non si è limitato a trattare con il Napoli: ha già avviato i contatti diretti con Osimhen per discutere delle condizioni personali, comprese le cifre di un contratto che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere tra i più ricchi mai proposti a un calciatore africano. Ora la palla passa a De Laurentiis e a Osimhen, chiamati a prendere una decisione che potrebbe cambiare il volto del Napoli e del mercato estivo.

