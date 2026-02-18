Lang frecciata al Napoli: “In Turchia mi sento apprezzato, l’allenatore si fida di me”

PUBBLICITÀ

Cinque gol, una serata europea ad altissima intensità e un protagonista che non ti aspetti. Nel 5-2 con cui il Galatasaray ha travolto la Juventus, tra i nomi scritti a caratteri cubitali c’è quello di Noa Lang.

L’ex Napoli ha firmato una doppietta pesante, tornando a sorridere dopo sei mesi senza soddisfazioni in azzurro. Una prestazione che sa di liberazione, quasi un messaggio lanciato oltre il Bosforo.

A fine gara, Lang ha scelto parole misurate ma significative:

«Non voglio parlare del passato, ma solo del Gala. Qui sento l’amore della gente, della società e soprattutto dell’allenatore. Ho bisogno di essere apprezzato. Ritorno? Il lavoro non è ancora completo».

Un modo elegante per voltare pagina. Senza polemiche dirette, ma con un concetto chiaro: sentirsi al centro del progetto cambia tutto. A Istanbul, Lang sembra aver ritrovato quella leggerezza che rende il suo talento imprevedibile, quasi elettrico. Dribbling, accelerazioni, conclusioni rapide. Contro la Juventus è stato una lama.

Il 5-2 del Galatasaray sulla Juventus porta anche la sua firma. E forse racconta qualcosa di più di una semplice partita: nel calcio, a volte, cambiare aria è come aprire una finestra in una stanza chiusa da troppo tempo.

Il passato resta alle spalle. Il presente, per Lang, parla turco.