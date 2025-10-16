Largo Maradona, in arrivo nuove regole su flussi pedonali, sicurezza e accessibilità

PUBBLICITÀ

La zona intorno al celebre murale di Diego Maradona ai Quartieri Spagnoli è stata teatro, nei giorni scorsi, di forti tensioni tra i gestori delle attività commerciali locali e il Comune di Napoli. L’intervento della Polizia Municipale, mirato a contrastare l’abusivismo commerciale, la vendita di merce contraffatta e i furti di energia elettrica, ha portato al sequestro di magliette, gadget e tanto altro, nonché alla chiusura simbolica da parte dei commercianti dello slargo, definito “proprietà privata”. Il murale e gli altarini dedicati a Maradona sono stati coperti con teloni blu e cancelli chiusi, mentre i gestori, rivendicavano il diritto di operare con licenze adeguate.

Il Comune, a sua volta, ha fatto presente che l’operazione rientra in un piano più ampio di riconquista della legalità nei quartieri cittadini.

Durante la chiusura forzata, molti turisti giunti sul posto hanno assistito allo strano spettacolo del murale oscurato, con interrogativi e malumori diffusi.

Ecco l’accordo per la riapertura del Largo Maradona e il nuovo piano per la viabilità

Oggi il Largo Maradona riapre. Il Comune (rappresentato dal Direttore Generale Pasquale Granata) e i negozianti, hanno raggiunto un’intesa per ricomporre lo stallo.

Nel corso del confronto è stato avviato un tavolo tecnico per la regolarizzazione delle attività e per definire un piano viabilistico specifico per l’area. Pedonalizzazioni, senso unico pedonale e modifiche alla mobilità, infatti sono state presentate come centro dei progetti allo studio, in stile “San Gregorio Armeno”.

Il Comune ha stanziato 100 mila euro per finanziare studi tecnici finalizzati a monitorare traffico, flussi pedonali, sicurezza e accessibilità del sito.

Abbiamo visto sui social, come questa chiusura abbia influito anche sul turismo, con video che ritraevano tifosi argentini in lacrime avanti a questo disastro. L’obiettivo è far convivere la dimensione turistica e simbolica del murale con il rispetto delle regole e una fruizione ordinata dell’area, garantendo al contempo il passaggio dei mezzi di emergenza e una migliore vivibilità per cittadini e visitatori.