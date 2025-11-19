PUBBLICITÀ
"Lasciate stare chi lavora onestamente", virale il video anti-rapine sull'Asse Mediano

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Un tiktoker napoletano, naplesmask, ha messo in scena ieri una singolare protesta all’uscita dell’Asse Mediano di Mugnano. Vestito da coniglio, in sella a una moto e con uno zainetto su cui campeggiava la scritta “Lasciate stare chi lavora onestamente”. L’obiettivo dell’iniziativa era lanciare un messaggio forte contro il crescente numero di rapine ai danni degli automobilisti nella zona.

Invece di imitare i malviventi che minacciano con armi e violenza, il giovane creator ha scelto il linguaggio opposto: un sorriso, una mano tesa e un gesto simbolico di fiducia. Un modo alternativo e pacifico per sensibilizzare la cittadinanza e richiamare l’attenzione su un problema che continua a preoccupare molti residenti.

