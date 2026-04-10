Latitante catturato in Costa Azzurra, è vicino a Roberto Mazzarella

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Mercoledì scorso un’operazione di polizia è stata condotta nella città di Beausoleil. Guidata dal GIGN e dalla sezione investigativa della gendarmeria di Marsiglia, è stato catturato un uomo vicino all’ex latitante Roberto Mazzarella.

L’uomo, la cui identità non è stata rivelata, è stato arrestato “in un appartamento di lusso nella città di Beausoleil, dove risiedeva con la sua famiglia”, ha dichiarato la Direzione Generale della Gendarmeria Nazionale alla redazione di Nizza. Ha utilizzato documenti d’identità italiani falsi per evitare di essere riconosciuto dalle autorità francesi. La notizia è stata riportata da Le Figaro.

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Secondo le informazioni fornite dalla Gendarmeria, l’arrestato è sospettato di “direzione, promozione e organizzazione del traffico di stupefacenti in Italia”. Dalla fine di gennaio, era ricercato con mandato d’arresto europeo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli. Il fuggitivo era già stato condannato in Italia per possesso di droga e munizioni belliche.