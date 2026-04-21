Blitz contro lo sporco impossibile, la Lavanderia Mari arriva a Frattamaggiore.

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Lo sporco non ha scampo, nuovo blitz in provincia di Napoli e questa volta all’insegna dell’igiene e della qualità. La Lavanderia Mari raddoppia. Dopo essere divenuti in breve tempo punto di riferimento del centro commerciale ‘La Birreria’ di Miano, la nuova mission aziendale si sposta in provincia, a Frattamaggiore, con l’apertura di un nuovo punto vendita in Corso Durante 290. L’apertura è avvenuta lo scorso 8 marzo e in un mese si è già consolidata come una solida realtà. Sempre ispirata a quelle che sono le caratteristiche di punta della ‘casa madre’ e cioè un’attività che rispetta la tradizione, quella di essere anche lavanderia tradizionale, ma che guarda in avanti conquistando quegli spazi di mercato che completano e danno autorevolezza ad un’attività che si misura ogni giorno con le richieste, le domande e i bisogni di una clientela sempre più esigente. Il nuovo punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30; il sabato dalle 9 alle 14 mentre la domenica osserva giorno di chiusura.

Come è la nata l’idea della nuova avventura

A spiegarci come è nata questa nuova avventura è Rita Paone, una delle socie: «Avevamo già da tempo l’idea di ampliare e di trovare nuovi spazi e nuove opportunità. Abbiamo iniziato a guardarci attorno e abbiamo individuato una zona dove non esiste un servizio simile dunque abbiamo avviato un’analisi di mercato della zona e studiato come garantire al meglio i nostri servizi. Devo dire che abbiamo già raccolto riscontri positivi perchè come ho già spiegato in precedenza non esisteva prima di noi in zona un punto vendita che offrisse servizi come i nostri e con il nostro metodo». Il settore dei servizi di lavanderia è in continua espansione grazie alla frenesia della vita lavorativa moderna, alla crescente urbanizzazione e alla necessità di risparmiare tempo. La ‘strategia’ della Lavanderia Mari è proprio questa, assicurare non solo un servizio di pulizia, ma anche creare un punto di riferimento per clienti che cercano qualità, efficienza e professionalità.

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La stessa Rita ne è convinta: «Le esigenze quotidiane di pulizia e manutenzione dei capi d’abbigliamento garantiscono una clientela costante. Oltre ad avere al primo posto le necessità del cliente puntiamo a offrire servizi di qualità e un’assistenza clienti impeccabile che può trasformare clienti occasionali in clienti abituali». L’obiettivo nel nuovo punto vendita a Frattamaggiore è proprio questo, affermarsi come una nuova realtà anche in provincia garantendo standard di qualità e di efficienza di ampio livello come già avvenuto nel punto di piazza Madonna dell’Arco.

Un servizio sempre all’avanguardia

Frattamaggiore come la Birreria. Ciò che preme alla Lavanderia Mari è essere un punto di riferimento e coniugare qualità con rispetto dei valori della lavanderia tradizionale. Anche a Frattamaggiore arriva dunque questo aspetto destinato a fare la differenza. Ciò significa avere una conoscenza ad ampio raggio di tutti i processi e di come si trattano i diversi capi grazie anche a collaboratori con un’esperienza nel settore cumulativa di oltre cento anni. Ciò significa sapere da dove si viene ma con un occhio attento al futuro e ai vantaggi di macchinari all’avanguardia: a disposizione della Lavanderia Mari infatti vi sono lavatrici con diverse tipologie di carico oltre ad altri macchinari che rappresentano un’assoluta novità per l’area nord di Napoli come l’igienizzatrice all’ozono fondamentale per eliminare gli allergeni come polvere, acari e peli di animali. Insomma un servizio specifico per chi soffre di asma e allergie. L’ozono riesce a debellare batteri e virus, agenti patogeni aiutandoci così a prevenire infezioni respiratorie oltre che la formazione della muffa. Infine si tratta di un macchinario che riduce drasticamente i cattivi odori, l’ideale soprattutto per chi vuole mantenere i capi freschi e per chi ha bambini in casa. Si tratta di un servizio oggigiorno richiestissimo. Bisogna poi ricordare che ogni giorno le macchina vengono sanificate e purificate e ciò permette ai clienti di verificare, in presa diretta, la qualità con cui i capi vengono trattati. Come già ribadito da Rita: «L’obiettivo è stato quello di individuare una posizione attraverso cui veicolare i servizi che rappresentano il nostro marchio di fabbrica. Frattamaggiore in questo senso credo sia una scommessa vincente perchè il nuovo punto vendita è al centro, ha un buon flusso di passaggio e dunque di clienti”.

Qualità ed efficienza per conquistare anche la provincia di Napoli

L’ambizione e la portata del progetto è tale che la decisione di aprire a Frattamaggiore arriva nel momento di lavoro più ‘intenso’ per ogni lavanderia che si rispetti e cioè quello del cambio di stagione. Un periodo dove i clienti sono più esigenti che mai ma anche quello dove si misura davvero la professionalità di chi lavora in lavanderia con un occhio orientato ai bisogni del cliente senza però mai perdere le proprie ‘radici’. Del resto è questa da sempre la forza della Lavanderia Mari, una una tradizione che continua e che si rinnova ogni volta, dove oltre ai servizi odierni molto richiesti si respira ancora il clima della lavanderia tradizionale con un’attenzione particolare al tessuto, al singolo capo, al periodo in cui va lavorato. Attenzione e cura di ciò che i clienti affidano. Questo lo spirito attraverso cui il nuovo punto vendita di Frattamaggiore intende essere nuovo trampolino di lancio per una realtà che ha già dimostrato di essere al passo con le sfide che questo settore pone ogni giorno. Questa la ‘mission’ della Lavanderia Mari, garantire

affidabilità, comfort per il cliente e qualità del risultato finale. Dietro questo lavoro non ci sono solo macchine che puliscono o asciugano ma persone che desiderano fornire al cliente un’esperienza completa. A Miano come a Frattamaggiore. Qualità e professionalità la fanno da padrona.