Dalle difficoltà al successo: la Combriccola Campana continua a unire le persone

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Continua ad ampliarsi il gruppo della Combriccola Campana, nonostante qualche intoppo lungo il percorso, spesso frutto di invidie e piccoli ostacoli. L’ideatore, Roberto Di Nuzzo, non si è arreso di fronte alle difficoltà: al contrario, ha proseguito con determinazione, trasformando il progetto in una realtà sempre più solida. Non è un caso che proprio durante uno degli incontri organizzati dal gruppo sia nato un amore culminato in un matrimonio, mentre un’altra coppia, conosciutasi grazie alla Combriccola, ha addirittura avuto un figlio. Segni concreti di un’iniziativa che va ben oltre la semplice socializzazione.

“Ci sono tante persone sole – racconta Di Nuzzo – per questo la Combriccola continua a organizzare eventi di socializzazione, come quello all’Irish Pub al Vomero. Tengo molto anche alla selezione delle persone che partecipano agli eventi: è anche per questo che oggi siamo uno dei gruppi più noti della Campania. Per me l’aggregazione è fondamentale ma devo comunque fare un’opera di filtraggio isolando le persone che si sono comportate in modo scorretto”.

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Per chiunque voglia partecipare alle serate, è possibile contattare direttamente Roberto Di Nuzzo al numero 3273537492. La partecipazione è riservata ai maggiorenni, quindi è necessario aver compiuto 18 anni. Il contatto diretto si è reso ancora più importante soprattutto dopo il recente attacco hacker che ha colpito la pagina Facebook della Combriccola Campana, rendendo momentaneamente più difficili i contatti attraverso i canali social.

Le foto dell’evento all’Irish Pub al Vomero

Da lavoratore ad imprenditore, Roberto Di Nuzzo creatore della Combriccola Campana

Quella di Roberto Di Nuzzo è una scelta di vita controcorrente: lasciare un percorso lavorativo stabile per inseguire un’idea basata su un valore semplice ma oggi spesso trascurato, ovvero l’incontro umano autentico. Il suo obiettivo è far socializzare le persone guardandosi negli occhi, sfidando apertamente il predominio delle relazioni virtuali.

Nell’ottobre del 2021 nasce così la Combriccola Campana, con l’intento di mettere in contatto persone che, per diversi motivi, avevano perso o indebolito i propri punti di riferimento relazionali. Di Nuzzo decide quindi di abbandonare il lavoro da dipendente nei settori farmaceutico e delle vendite, scegliendo di dedicarsi completamente al suo progetto.

Con passione e spirito di iniziativa, si è impegnato nella costruzione di una comunità basata su una socialità “vecchio stampo”, fatta di incontri reali, dialoghi e condivisione. Un percorso costruito passo dopo passo, evento dopo evento, che oggi continua a crescere, dimostrando quanto sia ancora forte il bisogno di relazioni autentiche.

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