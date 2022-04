Lavoratori in nero col Reddito di Cittadinanza, doppio blitz a Grumo e Mugnano

Nell’ambito delle operazioni nella terra dei fuochi, per la lotta all’inquinamento ambientale, i carabinieri hanno effettuato anche delle operazioni per la tutela del lavoro.

Le attività dei carabinieri nella cittadina di Mugnano di Napoli

Nella cittadina di Mugnano di Napoli i militari hanno denunciato a piede libero la rappresentante legale di un’attività di ristorazione di via Nenni. Qui i Carabinieri hanno trovato 5 lavoratori su 8 in nero e, tra i 5, due erano anche percettori del reddito di cittadinanza. Hanno, per questo motivo, disposto il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.

A Grumo Nevano un imprenditore teneva i propri lavoratori in condizioni igienico sanitarie precarie

Inoltre, i carabinieri della Stazione di Grumo Nevano, insieme ai colleghi del nucleo operativo del Comando Gruppo carabinieri tutela del lavoro di Napoli hanno denunciato il titolare di una ditta di confezionamento di capi di abbigliamento. I militari hanno innanzitutto constatato come l’imprenditore facesse lavorare i suoi dipendenti in precarie condizioni igieniche e di sicurezza. Successivamente, hanno trovato all’interno del laboratorio 6 lavoratori. Di questi, nessuno risultava regolarmente assunto. In più, uno degli impiegati risultava addirittura essere percettore di reddito di cittadinanza. I militari hanno subito imposto all’imprenditore sanzioni amministrative e penali per un totale 124mila euro. Tuttavia, nel frattempo, gli agenti dell’Arma hanno momentaneamente sospeso l’attività imprenditoriale in attesa di ulteriori disposizioni.

Altre operazioni dei carabinieri

Nel comune di Melito di Napoli, i militari della locale tenenza insieme a quelli Forestali hanno sequestrato un’officina meccanica. Ne hanno, poi, denunciato a piede libero il titolare per emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazioni. Inoltre, sempre a Melito, i militari hanno individuato e segnalato agli enti di competenza un’area di via giulio cesare dove erano stati sversati diversi rifiuti pericolosi.