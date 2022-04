L’ombra della camorra nelle elezioni 2019 a Grumo Nevano, tutti i nomi dei 42 indagati: coinvolti consiglieri, ex sindaco ed ex assessore

Sono 42 i soggetti indagati nell’ambito dell’inchiesta che ha portato i carabinieri della Compagnia di Giugliano a sgominare due gruppi criminali ritenuti contigui al clan Verde. Oltre alle 9 misure cautelari eseguite, 7 in carcere e due ai domiciliari, ci sono una serie di indagati a piede libero tra cui anche esponenti di spicco del mondo politico grumese e casandrinese. Tra questi ci sono anche Antimo Silvestre, ex sindaco di Casandrino, e Salvatore Petito, già assessore e vicesindaco di Casandrino. Secondo i magistrati si sarebbero adoperati insieme ad Angelino Armando, finito in carcere, per acquistare un numero imprecisato di voti per garantire la vittoria dei consiglieri Assunta Liguori e Vincenzo Silvestre.

Il riferimento elettorale è quello delle elezioni del maggio 2019 a Grumo Nevano.

Il 14 maggio 2019 c’è una riunione nelle palazzine di Grumo e qui si mette a punto il piano per l’acquisto di pacchetti di voti a 50 euro ciascuno. Pasquale Verde fa convocare presso la sua abitazione due sorelle, entrambe residenti nelle palazzine di corso Garibaldi di Grumo Nevano, affinché convincessero i residenti delle palazzine, dietro compenso della somma di 50 euro, a votare i candidati Liguori e Silvestre. “Signora… venerdì e sabato voi raccogliete tutte le schede, 50 euro a voto”. “Sta il volantino. Zia più o meno quante ne fate? Un duemila schede le facciamo lì dentro?”, continua dicendo “zia vi dovete mettere giù Grumo e dovete fare un macello.. dovete fare un macello…li dentro… ”. Una donna spiega che si impegnerà a trovare quante più persone disponibili: “Ed io porto la gente là, quando più ne possiamo trovare.. però noi 100-200 dove li prendiamo tutti questi… ”. Queste alcune delle frasi intercettate dagli inquirenti contenute nell’ordinanza di 89 pagine.

I candidati consiglieri Silvestre e Liguori alla fine vincono le elezioni: Liguori si aggiudica 469 voti mentre Silvestre si aggiudica 229 voti. Il loro exploit è stato ottenuto nelle sezioni dove vanno a votare le persone residente nelle palazzine popolari, la 9 e la 12.

“Sciogliere subito l’assemblea civica”

“Due clan avrebbero sponsorizzato dei candidati alle elezioni del rinnovo del Consiglio comunale di Grumo Nevano in provincia di Napoli. Lo denunciamo da tempo: la camorra si relaziona con l’imprenditoria, con la finanza e con la politica. E se la politica non recide i suoi rapporti con la camorra non riusciremo a sradicare questo fenomeno”. Si apre così l’appello a firma dei 28 parlamentari eletti a Napoli e provincia. Sandro Ruotolo, Maria Domenica Castellone, Valeria Valente, Paolo Siani, Gilda Sportiello, Salvatore Micillo, Paola Nugnes, Vincenzo Presutto, Gianluca Cantalamessa, Carmen Di Lauro, Iolanda Di Stasio, Paolo Russo, Andrea Caso, Raffaele Mautone, Nicola Morra, Alessandro Amitrano, Doriana Sarli, Silvana Nappi, Raffaele Topo, Teresa Manzo, Francesco Urraro, Luigi Gallo, Luigi Iovino, Sergio Puglia, Sergio Vaccaro, Conny Giordano, Silvana Giannuzzi, Gianfranco Di Sarno invocano maggiore concretezza contro le infiltrazioni della camorra nella vita pubblica di molte amministrazioni del Napoletano. “Siamo di fronte – avvertono – ad una vera e propria emergenza democratica con migliaia di cittadini privati di diritti costituzionali: pensiamo al comune di Castellammare di Stabia sciolto per infiltrazioni della camorra, a giorni potrebbero essere sciolti dal Consiglio dei ministri anche Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano, stessi provvedimenti già sono stati adottati per Sant’Antimo, Villaricca, Marano. Di recente abbiamo segnalato aspetti problematici anche per il Comune di Melito di Napoli e, date le notizie di oggi, la stessa cosa dovrà esser fatta per Grumo Nevano”. “Proprio oggi, infatti – hanno ricordato ieri i 28 parlamentari -, a seguito di indagini della Direzione distrettuale antimafia sono stati arrestati esponenti di due clan che avrebbero sostenuto nella competizione elettorale del 2019 a Grumo Nevano dei candidati di cui uno eletto e presente in maggioranza. Gran parte della politica è assente, anche di fronte alle sollecitazioni del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che recentemente in Commissione antimafia aveva sollevato il problema dell’inquinamento politico e della selezione delle classi dirigenti”. La giornata di ieri si era aperta con l’ennesimo sos dei sindaci dell’area nord indirizzato al prefetto Palomba alla luce della recente escalation di episodi violenti riconducibili alla criminalità organizzata. “Ci appelliamo alla Sua sensibilità istituzionale – si legge nella missica inviata al prefetto – chiedendole un incontro presso uno dei nostri Comuni per discutere delle iniziative concrete che gli Enti da noi rappresentati possono porre in essere a sostegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità”. “Le chiediamo – proseguono i sindaci di Casoria, Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito, Caivano, Crispano, Grumo Nevano, Acerra, Afragola, Arzano, Casandrino, Casavatore e Melito – un Suo autorevole e urgente intervento affinché nuov risorse umane siano assegnate a questi territori al fine di dissuadere e reprimere le condotte criminose manifestatesi nelle ultime settimane che, solo per una fortuna casualità, non si sono concluse in tragedia. Ci rimettiamo, inoltre, alla Sua disponibilità, a effettuare una visita, con le modalità che ritettà più opportune, presso i nostri Enti al fine di confermare, in questo particolare momento di sfiducia e scetticismo, la forte e autorevole presenza dello Stato”.

LA LISTA DEGLI INDAGATI

1. AMABILE Raffaele

2. ANGELINO Armando

3. ANGELINO Natascia

4. ARENA Antonio

5. BELARDO Antimo

6. CEPARANO Antimo

7. CHIACCHIO Carmine

8. CHIATTO Emanuele

9. CORRADO Antonietta

10. DI DOMENICO Salvatore

11. FANTINATO Stefano

12. FLAGIELLO Aniello

13. GOZZO Antonio

14. GUARINO Francesco

15. IANNICIELLO Francesco

16. IMBEMBA Massimiliano

17. INCORONATO Valerio

18. IORIO Giulio

19. IPPOLITO Gaetana

20. LICCARDO Bianca Lina

21. LIGUORI Assunta

22. MENNETTA Ida

23. PAGANO Vladimiro

24. PECORARO Gaetano

25. PETITO Camillo

26. PETITO Carmine

27. PETITO Fabrizio

28. PETITO Salvatore

29. QUARANTA Antonio

30. RINALDO Nicola

31. RUSSO Agostino

32. RUSSO Francesca

33. RUSSO Ottavio

34. SAVIANO Salvatore

35. SCOTTI Leopoldo

36. SILVESTRE Antimo

37. SILVESTRE Antonio

38. SILVESTRE Vincenzo

39. SORECA Marco

40. VERDE Pasquale

41. BELARDO Angela

42. MARCUCCI Alessia