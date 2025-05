Lavoro e cittadinanza, cosa si voterà nei referendum dell’8-9 giugno

Quesito n. 5 – «Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana»

Testo del quesito: «Volete voi abrogare l’art. 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»

Il quinto e ultimo quesito – su scheda gialla – sposta l’attenzione sul tema della cittadinanza. Ad oggi le persone maggiorenni nate in un Paese extra europeo, per ottenere la cittadinanza italiana, devono risiedere in Italia per almeno 10 anni. La proposta referendaria consiste nel dimezzare – da 10 a 5 anni – il periodo di residenza legale, cancellando così la norma vigente – risalente al 1992 – e ritornando a quella precedente – che appunto sanciva come limite temporale minimo 5 anni. Dunque rimarrebbero invariati tutti gli altri requisiti sanciti dalla stessa norma per ottenere la cittadinanza.

Ogni italiano che si recherà alle urne riceverà una scheda per ogni quesito referendario: dunque, cinque schede di colore diverso. Ogni scheda contiene una breve descrizione della norma che potrebbe essere cancellata – abrogata – in tutto o in parte, e si chiede a chi vota se è favorevole o contrario alla sua cancellazione. Quindi, per abrogarla basta votare sì, per mantenerla bisogna invece votare no.