Le big si rinforzano e il Napoli vende, anche Ghoulam vicino all’addio

Dopo 3/4 di mercato invernale all’insegna della calma piatta, nell’ultima settimana di gennaio i club di Serie A hanno cominciato a muoversi e a chiudere, in alcuni casi, colpi del tutto inaspettati. L’acquisto più discusso (e più oneroso) non può che essere quello della Juventus che versando 75 milioni di euro nelle casse della Fiorentina e 7 all’anno al giocatore per 5 stagioni si sono assicurate le prestazioni sportive di Dusan Vlahovic, il classe 2000 (capocannoniere) più forte della Serie A. Movimenti anche a centrocampo per la Vecchia Signora, vicini a chiudere per Nahitan Nandez del Cagliari qualora venisse accettata l’offerta dell’Aston Villa per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista sardo, tra l’altro, era anche un obiettivo non troppo segreto del Napoli.

Come un domino, le operazioni della Juventus hanno “svegliato” anche l’Inter che in meno di 48 ore ha chiuso per Robin Gosens dall’Atalanta. L’esterno tedesco, capace di segnare 25 gol nelle ultime 3 stagioni, arriva in prestito con obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 25 milioni (3+22). Un colpo da novanta per i campioni d’Italia, che nelle ultime ore di mercato potrebbero tesserare anche Caicedo del Genoa, attaccante tanto caro a mister Simone Inzaghi.

L’immobilismo del Napoli sul mercato

Axel Tuanzebe rappresenta ad oggi l’unico acquisto del Napoli nella finestra di mercato corrente. Dopo aver ottenuto soltanto nove presenze con l’Aston Villa, il 7 gennaio 2022 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito secco oneroso per 500mila euro. Il difensore inglese sostiuisce Kostas Manolas, ceduto per circa 4 milioni di euro all’Olympiacos. Anche Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare il Napoli con sei mesi di anticipo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giocatore è infatti vicino all’accordo con la Lazio per lasciare subito gli azzurri e trasferirsi nella Capitale, con i partenopei che non si opporrebbero al suo addio.