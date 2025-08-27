PUBBLICITÀ
Le lacrime e l’abbraccio di Antonio Ciotola col suo cane, ritrovato dopo 7 mesi

Domenico Sgambelluri
Certe storie poi trovano un lieto fine. Lo sa bene il signor c che ha ritrovato dopo sette mesi il suo cagnolino che aveva dato per disperso, proprio ieri durante la Giornata Mondiale del Cane.

La vita di Don Antonio

Da tutti conosciuto sui social come Don Antonio, il signor Ciotola è il titolare di uno stabilimento balneare ad Ischitella ed ha circa settanta anni. Negli ultimi mesi era diventato una vera e propria star su TikTok per la sua simpatia durante i suoi video. Sette mesi fa però il tremendo annuncio, il suo cagnolino Tyson si era smarrito e dopo una serata passata ad aspettare, il signor Antonio non lo ha visto ritornare a casa. Dopo diverse settimane di dolore, l’anziano signore aveva rivolto un appello anche ai suoi follower cercando di ritrovarlo. 

Il ritrovamento di Tyson e il lieto fine

Dopo mesi di buio e di silenzio, arriva la notizia. Tyson è stato ritrovato nella zona dell’Arenaccia grazie alla chiamata tempestiva di una donna che avendo visto i vari annunci fatti dalla famiglia, aveva riconosciuto il cucciolo. “Non ci potevo credere– ha commentato Don Antonio – pensavo fosse uno scherzo ma quando sono andato lì l’ho rivisto. Era davvero il mio cane“.  Ricongiunto con il suo animale domestico, il signor Ciotola posta il video sui social per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato affinché Tyson ritornasse a casa. Il video, per lunghi tratti commovente, fa vedere l’anziano e il suo cane che giocano allegramente ed entrambi sono colmi di felicità. In poche ore è diventato virale finendo tra i video più in tendenza del mese di Agosto.

Forse è vero che certe volte gli animali domestici prima o poi diventano come figli, e il rapporto con loro difficilmente si può spiegare con parole. I sentimenti in gioco sono tanti e la gioia di poter stringere colui che sembrava oramai scomparso non ha prezzo.

