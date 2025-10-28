Le Regionali entrano nel vivo: Fico punta sull’integrazione, Cirielli sulla sicurezza

PUBBLICITÀ

Nelle ultime ore i candidati alla presidenza della Regione Campania hanno intensificato la loro attività sul territorio e a livello nazionale in vista delle elezioni di novembre.

Roberto Fico, candidato del centrosinistra, ha visitato il Centro Fernandes di Castel Volturno, sottolineando le criticità della zona e la necessità di interventi concreti. Durante l’incontro, Fico ha evidenziato l’importanza di recuperare i luoghi abbandonati, creare una comunità coesa tra cittadini e migranti e promuovere investimenti nelle infrastrutture sociali e sanitarie. Il candidato ha inoltre ribadito il suo impegno sul diritto alla salute e sulla sanità pubblica, confermando la continuazione degli investimenti del PNRR in case e ospedali di comunità e nei centri organizzativi territoriali.

Intanto, Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, ha trascorso la giornata a Roma, con l’obiettivo di coinvolgere ministri e leader nazionali nella campagna elettorale in Campania. Tra gli appuntamenti imminenti sono previsti gli arrivi dei ministri Orazio Schillaci (Salute) e Marina Calderone (Lavoro), mentre la premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare a un evento il 14 novembre.

Cirielli ha presentato un dossier sulle criticità della sanità campana, indicando problemi nella disponibilità di medici e personale sanitario, nella gestione dei pronto soccorso e nella mancanza di dati organizzativi. Tra le proposte avanzate: inserimento di psicologi e assistenti sociali nei pronto soccorso, indennità di disagio per i medici nelle aree interne, espansione della telemedicina e istituzione di un garante della salute.

Sul fronte sicurezza, Cirielli ha ribadito la necessità di più poliziotti locali e sistemi di videosorveglianza, prendendo ad esempio il modello già adottato a Caivano. Infine, sul coordinamento della coalizione, il dirigente di Forza Italia Fulvio Martusciello ha commentato: «Io vice di Cirielli? Presto per dirlo, dipenderà dai voti della coalizione».

Con queste iniziative, i candidati cercano di consolidare il sostegno elettorale, focalizzandosi su temi centrali come sanità, sicurezza e sviluppo territoriale, mentre la campagna entra nella fase finale.