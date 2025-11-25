PUBBLICITÀ
L’ex sindaco di Afragola Nespoli trasferito a Poggioreale, era evaso due volte dai domiciliari

Gli agenti del commissariato di Afragola hanno arrestato l’ex senatore Vincenzo Nespoli, che era evaso dagli arresti domiciliari per due volte. A seguito di queste evasioni, si legge su Il Mattino, gli è stato revocato il beneficio dei domiciliari e questa mattina è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

Afragola, l’ex sindaco e senatore Vincenzo Nespoli si consegna in carcere ARTICOLO 17/06/2025

Si è costituito, nel carcere di Larino, l’ex senatore di Afragola Vincenzo Nespoli, condannato ieri pomeriggio in via definitiva, dalla Cassazione, a 5 anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta.  Si è concluso con una condanna definitiva a cinque anni e sei mesi per il reato di bancarotta il complesso iter giudiziario che ha visto imputato per oltre 16 anni Vincenzo Nespoli, ex senatore del Pdl dal 2008 al 2013 ed ex sindaco di Afragola.

A mettere la parola fine è stata la Corte di Cassazione dopo due annullamenti. La Procura ha accusato l’ex senatore (difeso dall’avvocato Vincenzo Maiello) di essere stato l’amministratore occulto di una società di vigilanza e di averne causato il dissesto, influenzando scelte gestionali che avrebbero favorito interessi politico/elettorali. A condurre l’inchiesta della Procura di Napoli sono stati i pm Vincenzo Piscitelli e Henry John Woodcock. L’ex senatore si è presentato spontaneamente al carcere di Larino.

