Napoli, un cuore nuovo per la piccola Aurora: la bimba di 10 anni operata al Monaldi

La sua vita cambia in una notte e nel primo giorno di maggio. Rifiorisce la vita di Aurora, dieci anni, da otto mesi in attesa di un cuore nuovo dopo che, in seguito a una brutta tosse, gli esami avevano rivelato che l’organo non funzionava come avrebbe dovuto.

Nella notte tra sabato e domenica il trapianto, ora la piccola – di San Felice a Cancello (Caserta) – è in terapia intensiva. Fino ad oggi Aurora, ricoverata al Monaldi, aveva continuato a vivere grazie a un cuore artificiale, il macchinario Berlin Heart. Circondata dall’affetto dei suoi cari, con mamma Pina che affidava il suo dolore al profilo Facebook.

Il giorno prima del trapianto una familiare aveva scritto: “Non so perché la vita ci sta mettendo avanti una dura prova da superare , una sofferenza immensa, vederti soffrire mi si stringe il cuore , sei una bimba meravigliosa e forte, sei tu che mi stai dando la forza di lottare , guardandoti superare tanti ostacoli con il sorriso , mi da tanta forza, ti auguro che questo momento cosi brutto finisca al più presto, ti auguro di ritornare a casa prima possibile e tornare assieme alla tua stupenda famiglia ti voglio un infinito di bene stellina mia”.

All’improvviso la notizia tanto attesa della disponibilità di un cuore per Aurora, l’intervento durato oltre otto ore e la fine di un incubo.

Una vita che continuava solo grazie a un macchinario

Le sofferenti parole di un familiare di Aurora

La fine dell’incubo

Tutto questo bene e il continuo sperare sono stati finalmente ripagati, il giorno dopo ecco l’inaspettata notizia. Arriva la disponibilità di un cuore nuovo per Aurora e la bambina può essere operata.

La gioia è indescrivibile e finalmente arriva l’intervento lungo otto ore e con esso la fine di un incubo per la piccola Aurora e la famiglia.