Ligabue incanta la Reggia di Caserta: 36mila voci per una Notte di Certe Notti

PUBBLICITÀ

Luciano Ligabue ha regalato una Notte di Certe Notti alle 36mila persone che ieri hanno riempito i giardini della Reggia di Caserta. Per molti fan è stato il culmine di due giorni indimenticabili, iniziati il 5 settembre con l’apertura della Città di Liga (ingresso gratuito il venerdì) e conclusi sabato sera con un concerto che ha riportato l’energia e le emozioni di Campovolo.

Pochi minuti dopo le 21 il re del rock italiano è salito sul palco sulle note di I ragazzi sono in giro, affiancato dai compagni di sempre: i ClanDestino, La Banda e l’ultima formazione con Luciano Luisi alle tastiere e il figlio Lenny alla batteria. In scena anche Little Taver, il Kingo di Radiofreccia, e naturalmente “capitan Fede” Poggipollini, che ha marchiato a fuoco con il suo assolo la chiusura esplosiva di Certe Notti.

PUBBLICITÀ

La serata non è stata solo celebrazione dei 30 anni di Buon Compleanno Elvis, dei 20 di Nome e Cognome e del primo Campovolo, e dei 35 anni di carriera. Dopo Hai un momento, Dio?, un palco mobile a forma di Cadillac rosso fuoco, trainato da un gigantesco truck, ha portato Ligabue e la band in giro per la Reggia: da quella posizione privilegiata sono arrivate Si viene e si va e Il meglio deve ancora venire.

Poi è arrivato il momento più intenso e personale. Ligabue ha voluto lanciare un messaggio forte, chiedendo che l’ambiente diventi una priorità e che le guerre cessino. Sul maxi-schermo sono apparse le scritte: “Basta col massacro a Gaza”, “Basta col massacro in Ucraina”, “Basta col massacro in Sudan” e “Basta con i 56 massacri in corso nel mondo”. Subito dopo, rimasto solo sul palco con la sua chitarra, ha commosso il pubblico con una struggente versione di Il mio nome è mai più.

La chiusura, preceduta da brani iconici come Tra palco e realtà e Urlando contro il cielo, non poteva che essere affidata a Certe Notti. Prima di congedarsi, Liga ha fatto un altro regalo ai fan: ha annunciato La Notte di Certe Notti allo Stadio Olimpico di Roma, il 12 giugno 2026.

Imponente anche la macchina della sicurezza: impegnati 250 tra agenti di ordine pubblico, presidi, antiterrorismo e antirapina coordinati dalla Questura; 400 steward; ambulanze, automediche e 60 volontari della Protezione civile.

Scaletta del concerto

I ragazzi sono in giro

Questa è la mia vita

I duri hanno due cuori

La metà della mela

Lambrusco e pop corn

Il giorno dei giorni

Cosa vuoi che sia

Le donne lo sanno

Lettera a G.

Happy hour

Figlio di un cane

Bambolina e barracuda

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Balliamo sul mondo

Buon compleanno Elvis

Quella che non sei

Seduto in riva al fosso

Vivo morto o X

Hai un momento, Dio?

Si viene e si va

Il meglio deve ancora venire

Il mio nome è mai più / Leggero

Viva!

A che ora è la fine del mondo?

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Certe notti

Non cambierei questa vita con nessun’altra