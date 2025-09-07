PUBBLICITÀ
Ligabue incanta la Reggia di Caserta: 36mila voci per una Notte di Certe Notti

Alberto Raucci
Alberto Raucci
Ligabue incanta la Reggia di Caserta: 36mila voci per una Notte di Certe Notti
Ligabue incanta la Reggia di Caserta: 36mila voci per una Notte di Certe Notti
Luciano Ligabue ha regalato una Notte di Certe Notti alle 36mila persone che ieri hanno riempito i giardini della Reggia di Caserta. Per molti fan è stato il culmine di due giorni indimenticabili, iniziati il 5 settembre con l’apertura della Città di Liga (ingresso gratuito il venerdì) e conclusi sabato sera con un concerto che ha riportato l’energia e le emozioni di Campovolo.

Pochi minuti dopo le 21 il re del rock italiano è salito sul palco sulle note di I ragazzi sono in giro, affiancato dai compagni di sempre: i ClanDestino, La Banda e l’ultima formazione con Luciano Luisi alle tastiere e il figlio Lenny alla batteria. In scena anche Little Taver, il Kingo di Radiofreccia, e naturalmente “capitan Fede” Poggipollini, che ha marchiato a fuoco con il suo assolo la chiusura esplosiva di Certe Notti.

La serata non è stata solo celebrazione dei 30 anni di Buon Compleanno Elvis, dei 20 di Nome e Cognome e del primo Campovolo, e dei 35 anni di carriera. Dopo Hai un momento, Dio?, un palco mobile a forma di Cadillac rosso fuoco, trainato da un gigantesco truck, ha portato Ligabue e la band in giro per la Reggia: da quella posizione privilegiata sono arrivate Si viene e si va e Il meglio deve ancora venire.

Poi è arrivato il momento più intenso e personale. Ligabue ha voluto lanciare un messaggio forte, chiedendo che l’ambiente diventi una priorità e che le guerre cessino. Sul maxi-schermo sono apparse le scritte: “Basta col massacro a Gaza”, “Basta col massacro in Ucraina”, “Basta col massacro in Sudan” e “Basta con i 56 massacri in corso nel mondo”. Subito dopo, rimasto solo sul palco con la sua chitarra, ha commosso il pubblico con una struggente versione di Il mio nome è mai più.

La chiusura, preceduta da brani iconici come Tra palco e realtà e Urlando contro il cielo, non poteva che essere affidata a Certe Notti. Prima di congedarsi, Liga ha fatto un altro regalo ai fan: ha annunciato La Notte di Certe Notti allo Stadio Olimpico di Roma, il 12 giugno 2026.

Imponente anche la macchina della sicurezza: impegnati 250 tra agenti di ordine pubblico, presidi, antiterrorismo e antirapina coordinati dalla Questura; 400 steward; ambulanze, automediche e 60 volontari della Protezione civile.

Scaletta del concerto

  • I ragazzi sono in giro
  • Questa è la mia vita
  • I duri hanno due cuori
  • La metà della mela
  • Lambrusco e pop corn
  • Il giorno dei giorni
  • Cosa vuoi che sia
  • Le donne lo sanno
  • Lettera a G.
  • Happy hour
  • Figlio di un cane
  • Bambolina e barracuda
  • Non è tempo per noi
  • Piccola stella senza cielo
  • Balliamo sul mondo
  • Buon compleanno Elvis
  • Quella che non sei
  • Seduto in riva al fosso
  • Vivo morto o X
  • Hai un momento, Dio?
  • Si viene e si va
  • Il meglio deve ancora venire
  • Il mio nome è mai più / Leggero
  • Viva!
  • A che ora è la fine del mondo?
  • Tra palco e realtà
  • Urlando contro il cielo
  • Certe notti
  • Non cambierei questa vita con nessun’altra
Alberto Raucci
Alberto Raucci

