L’infortunio cambia il futuro di Lang? Fabrizio Romano non ha dubbi

Sono ore cruciali per il futuro di Noa Lang. L’esterno offensivo olandese resta al centro delle dinamiche di mercato del Napoli, che continua a dialogare con il Galatasaray per una possibile cessione già nelle prossime ore.

Dopo l’infortunio rimediato nella gara di Champions contro il Copenaghen, arrivano segnali rassicuranti sulle condizioni del calciatore. Il problema fisico accusato nel finale del match non sarebbe grave e, al momento, non emergono lesioni tali da compromettere una trattativa imminente. Lang è apparso dolorante ma non in una situazione d’allarme.

Sul tavolo resta una distanza economica da colmare. Il club turco valuta il giocatore tra i 26 e i 27 milioni di euro, mentre il Napoli continua a chiedere una cifra più vicina ai 30 milioni. La sensazione è che le parti possano convergere su una soluzione intermedia.

Per quanto riguarda la formula, si lavora su un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro con opzione di riscatto, non obbligatoria. Una struttura che permetterebbe al Galatasaray di dilazionare l’investimento e al Napoli di mantenere margini di manovra.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione potrà essere definita e chiusa, con il Napoli pronto a reinvestire in entrata in caso di cessione.