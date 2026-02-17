L’infortunio di Rrahmani è più grave del previsto: il comunicato del Napoli

PUBBLICITÀ

Piove sul bagnato in casa Napoli, anche se le avvisaglie che non si trattesse di un infortunio di poco conto, si erano avute sin dall’inizio. Gli esami a cui si è sottoposto Amir Rrahmani hanno evidenziato una lesione muscolare che terrà fuori lo terrà per tanto tempo: Antonio Conte non potrà contare, dunque, su di lui in questa fondamentale fase del campionato, così come il ct del Kosovo costretto a rinunciare al suo leader per gli spareggi mondiale. Il club azzurro ha, infatti, reso noto il bollettino medico dell’ex Verona attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

“In seguito all’infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo“.