Lino Attanasio insegue il suo sogno musicale Un incontro mi ha cambiato

Lino Attanasio si sta battendo per emergere nel mondo artistico napoletano. E’ lo stesso cantante che ha raccontato la sua storia: “Appena sono nato ho sentito di avere la musica dentro. Durante le feste di famiglia, fin da piccolo, quando vedevo una batteria sentito il bisogno di suonarla: era più forte di me e sentivo che quel suono mi caricava l’anima. Purtroppo per motivi familiari ho dovuto interrompere gli studi, lasciando tutto. Ho ripreso il mio percorso all’età 24 anni quando mi sono iscritto ad una scuola di recitazione. Mi sentivo un personaggio incompreso ma avevo tanto da dimostrare. Alla fine sono riuscito ad ottenere un diploma da attore e cantante. Mi sento un po’ poeta, le mie frasi arrivano alle persone grazie al mio ottimismo“.

IL PERCORSO MUSICALE DI LINO ATTANASIO

“Dal 2016 ho iniziato con gli spettacoli ma ho ricevuto le critiche, anche da parte dei familiari, che mi hanno sempre causato molti problemi. È in quel momento che mi sono rivolto a Francesco Franzese, autore, che mi ha molto aiutato con il cuore e le sue mani. Con lui, infatti, è nato il brano Canto e passione, ma le cose non sono comunque migliorate. È iniziato un periodo di depressione in cui sono anche ingrassato ed, a malincuore, ho sospeso tutti i miei progetti. Per fortuna, però, un giorno ho incontrato Nino D’Angelo, che con tanta umiltà, mi ha spinto a credere nel mio sogno“, conclude Attanasio.