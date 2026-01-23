Liste di attesa record in Campania, l’agonia della sanità certificata dalla Corte dei Conti

PUBBLICITÀ

La Corte dei conti ha stimato che la regione Campania per la sua sanità pubblica ha speso più di 70 milioni per smaltire le lunghissime liste di attesa create negli ultimi anni.

Investimenti per la sanità pubblica e le grandi liste di attesa

Nella “Relazione al Parlamento” sulla gestione dei servizi sanitari regionali, la Corte dei Conti ha voluto evidenziare i numerosi sforzi fatti da parte della Regione Campania per la sanità pubblica. Secondo la Corte: “l’analisi svolta sui riscontri degli enti campionati rileva un complessivo smaltimento delle liste d’attesa formatesi tra il 2020 e il 2021 e un miglioramento dei tempi di erogazione delle prestazioni nel corso dell’esercizio esaminato”. Nel resoconto si può vedere un grande impegno nell’eliminare molte richieste non più necessarie che si erano accomulate negli anni.

La spesa in Campania per ogni persona

“Nel 2023– scrive la Corte – la Regione Campania ha conseguito un punteggio complessivo di adempienza per l’area distrettuale e ha confermato quello per le aree prevenzione e ospedaliera”. In più, rispetto alla spesa pro capite, la spesa lorda mensile si attesta sui 13,8 euro contro i 16,3 investiti qui. Il ticket totale nazionale invece oscilla sui 2,1, mentre in Campania si registrano valori sui 3,3 euro.

Nonostante i grandi sforzi fatti, sono ancora tanti i passi davanti da fare per colmare le grandi lacune con le altre regioni del Paese. La Campania è infatti tra le più disorganizzate in sanità pubblica ma i dati dell’ultimo periodo sottolineano un’importante crescita. Se dovesse continuare così, il futuro potrebbe riservare piacevoli sorprese agli abitanti della regione.