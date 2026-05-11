Danni neurologici dopo il vaccino per il Covid: confermato il nesso

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La Corte d’Appello di Torino ha confermato il collegamento tra il vaccino anti Covid Pfizer-BioNTech e una grave patologia neurologica sviluppata da una commerciante di 57 anni di Alba, nel Cuneese. I giudici hanno respinto il ricorso del Ministero della Salute contro la sentenza del tribunale civile di Asti che aveva già riconosciuto alla donna il diritto all’indennizzo previsto dalla legge.

La patologia riconosciuta è una mielite trasversa, un’infiammazione del midollo spinale che può provocare seri disturbi neurologici. La donna aveva ricevuto due dosi del vaccino Comirnaty Pfizer-BioNTech nell’aprile 2021.

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Secondo la Corte, la consulenza tecnica svolta nel primo grado di giudizio ha accertato “in modo completo” il nesso di causalità tra il vaccino e la malattia. Respinta invece la tesi del Ministero, che attribuiva il danno a una patologia autoimmune preesistente.

I legali della donna parlano di una sentenza importante e ricordano che, come tutti i farmaci, anche i vaccini possono comportare effetti avversi, seppur rari. Secondo gli avvocati, molte persone non sarebbero consapevoli della possibilità di richiedere un indennizzo in casi simili.