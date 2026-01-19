Agguato contro 2 ragazzi alla Sanità, la verità dall’analisi dei video

PUBBLICITÀ

La Polizia sta analizzando i video dei sistemi di videosorveglianza della Sanità per risalire agli autori del ferimento di 2 ragazzi di 19 e 20 anni. Nella notte tra sabato e domenica le vittime sono state raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco in piazza Sanità. Sul caso sta indagando la DDA di Napoli.

Le condizioni dei feriti

Il più grave è Raffaele Pillo, raggiunto dai colpi al torace. Da domenica il 19enne di Giugliano è ricoverato nell’ospedale Vecchio Pellegrini: si trova in coma farmacologo. Assieme a lui è stato ferito, in maniera lieve ad un braccio Antonio Martusciello. Pillo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul luogo dove i due ragazzi sono rimasti feriti la Polizia Scientifica ha repertato una decina di colpi, alcuni dei quali hanno anche danneggiato delle auto in sosta.

Maggiori controlli al rione Sanità dopo l’agguato

Un rafforzamento delle misure di controllo nel rione Sanità è stato disposto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari. Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza prevede servizi mirati di prevenzione e controllo del territorio per contrastare ogni forma di illegalità. L’episodio sarà oggetto di approfondimento e analisi nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l’adozione di eventuali ulteriori misure.

“La Prefettura – si precisa nella nota – segue con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, confermando il costante impegno dello Stato nel presidio del territorio attraverso un’azione coordinata e continua di prevenzione”.