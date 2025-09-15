PUBBLICITÀ
HomeCronacaLite sfocia in rissa durante la festa patronale, denunciati i due responsabili
Cronaca

Lite sfocia in rissa durante la festa patronale, denunciati i due responsabili

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Lite sfocia in rissa durante la festa patronale, denunciati i due responsabili
Lite sfocia in rissa durante la festa patronale, denunciati i due responsabili
PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 30enne e un 40enne di Avella, ritenuti responsabili di una rissa.

Lite sfocia in rissa durante la festa patronale, denunciati i due responsabili

L’episodio si è verificato questa notte all’interno di un esercizio pubblico di Avella, mentre nell’adiacente Piazza Convento era in corso uno spettacolo musicale nell’ambito della festa patronale in onore di San Sebastiano e Maria SS. delle Grazie.

PUBBLICITÀ

Per cause in corso di accertamento, i due uomini avrebbero avuto una lite con altri soggetti, attualmente in fase di identificazione. Nel corso della colluttazione, il 30enne ha riportato una ferita all’addome: soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove, dopo le cure, è stato dimesso.

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro un coltello rinvenuto all’interno del locale, presumibilmente utilizzato nella colluttazione.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla compiuta identificazione degli altri soggetti coinvolti e alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati